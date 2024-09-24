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Режисерка Анна Бурячкова представить в Німеччині проєкт екранізації роману “Тигролови”

Стрічка матиме українсько-нідерландську копродукцію.

5-8 листопада на копродукційному ринку cocoPITCH projects 2024, який є частиною кінофестивалю в Коттбусі, Німеччина, режисерка Анна Бурячкова разом з командою представить проєкт майбутнього фільму за мотивами роману Івана Багряного «Тигролови». Захід відбудеться напередодні початку кінотеатрального прокату попереднього фільму Бурячкової «Назавжди-Назавжди».

Нова стрічка Бурячкової базуватиметься на відомому романі українського письменника Івана Багряного «Тигролови». На початку 30-х років ХХ століття український політв’язень Григорій Многогрішний тікає з потяга смерті, що везе каторжан на Колиму, прямо посеред суворої Тайги. З впольованого звіра Григорій перетворюється на тигролова. Він закохується в дівчину-мисливицю, яку врятував від розлюченого ведмедя, але режим не залишає його в спокої.

Продюсерами нового проєкту виступили Наталія Лібет та Ольга Бесхмельниціна (2Brave Productions, Україна), копродюсерами – Рінске Раап та Рейніер Сейлен (Rinkel Film, Нідерланди). Співсценаристкою буде Марина Степанська, яка вже працювала з Бурячковою над сценарієм «Назавжди-Назавжди».

Проєкт фільму «Тигролови» також отримав грант від Української кіноакадемії у партнерстві з Netflix в 2022 році на розвиток сценарію. А участь у пітчингу на кінофестивалі у Котбусі є частиною минулорічної нагороди цього фестивалю за найкращий фільм міжнародного конкурсу «Назавжди-Назавжди». Ця стрічка виходить в український прокат 21 листопада.

Про роман “Тигролови”:

  • Іван Багряний написав цей пригодницький роман в 1944 році за 14 днів, перебуваючи на окупованій німцями Західній Україні.
  • В основі роману лежить біографія письменника: заслання до спецпоселень Далекого Сходу в 1930-х.
  • Роман “Тигролови” отримав першу екранізацію в 1994 році, її створив режисер Ростислав Синько на базі «Укртелефільм».
  • У червні 2023 Київська оперетта поставила мюзикл “Тигролови”.
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