США повернули Україні викрадені Росією історичні артефакти – 4 середньовічні залізні шаблі

Ще 7 цінностей наразі перебувають у процесі ідентифікації українськими експертами на основі наданих фотографій.

У рамках офіційного візиту міністра культури та стратегічних комунікацій України Миколи Точицького до США, американська сторона передала культурні цінності, викрадені Росією, які походять з тимчасово окупованих територій України. Про це повідомляє пресслужба Мінкультури.

Так, у приміщенні Постійного представництва України при ООН, заступник міністра національної безпеки США з питань стратегії, політики та планування Роберт Сільверс передав Миколі Точицькому 4 середньовічні залізні шаблі, датовані IX–XIII століттям.

За словами Роберта Сільверса, їх виявили, «коли кілька митних та прикордонних службовців у міжнародному поштовому відділенні у Ньюарку, штат Нью-Джерсі, побачили пакунок, у якому, як стверджувалося, містився набір для барбекю».

Службовці оглянули й відправили пакунок на подальшу перевірку.

«Потім наші експерти звернулися до Національного музею історії України в Києві, передали фотографії, і так було встановлено, що це предмети культурної спадщини, скарби самобутнього минулого України», — прокоментував він.

Ще 7 цінностей наразі перебувають у процесі ідентифікації українськими експертами на основі наданих фотографій.

З червня 2022 року Митна та прикордонна служба США у співпраці з іншими агенціями, підпорядкованими Міністерству національної безпеки США, здійснює операцію з перехоплення культурних цінностей, які пересилаються з Росії до США поштою.

Попередня частина культурних цінностей, конфіскованих Митною та прикордонною службою США у рамках цієї операції, включала скіфські акінаки VI століття до н.е., бронзовий меч XII–VIII століття до н.е. та інші цінності, які вже були передані Україні. Зокрема, остання передача відбулася у вересні 2023 року під час візиту президента України Володимира Зеленського до США.