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“Океан Ельзи” випустили новий альбом після 8-річної перерви

До платівки увійшли 12 нових композицій.

“Океан Ельзи” випустили новий альбом після 8-річної перерви
Альбом ОЕ "Той День"
Фото: Океан Ельзи

Гурт “Океан Ельзи” презентував новий альбом, який отримав назву “Той День”. Це десята студійна платівка ОЕ, до якої увійшли 12 нових композицій:

1. Мукачево 

2. ⁠Шіле

3. ⁠2000 миль 

4. ⁠Кольорові вежі 

5. Дихотомія 

6. ⁠Ніч розведе мости 

7. ⁠Високі башти

8. ⁠Без образ 

9. Як ніколи 

10.⁠ Мамо!

11. ⁠Вогонь

12. Пісня пісень 

“Цей альбом асоціюється у мене з пробудженням. З поверненням до себе після тривалих пошуків. Альбом недарма багато у чому схожий на ранню творчість гурту – він легкий, надихаючий і справжній,” – так говорить про “Той день”, лідер гурту Святослав Вакарчук.

Лідер гурту також розповів, що пісні, які увійшли до альбому, були створені в різні періоди: деякі написані нещодавно, деякі - 3-4 роки тому. Але жодну з них раніше не грали для публіки.

Попередній альбом групи вийшов 8 років тому. 10-й альбом ОЕ планували презентувати у квітні 2022 року.

“Вимушена восьмирічна робота над цим альбомом, звісно ж, вплинула на те, що він змінювався за роки написання. І частина пісень, що була на початку, тепер не увійшли до нього. Проте це й на краще, бо кожна пісня, що не потрапила до альбому, знайшла свій час для виходу. Наприклад, “Квіти мінних зон” була потрібна у 2022-му і стала синглом тоді,” – пояснює Вакарчук.

Продюсерами альбому виступили Святослав Вакарчук та Мілош Єліч.

Нагадаємо, 12 жовтня 2024 р. ОЕ виповнюється 30 років. До цієї дати група запланувала серію концертів у столичному Палаці спорту під назвою  «Океан Ельзи 30. Той день». 

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