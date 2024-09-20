“Океан Ельзи” випустили новий альбом після 8-річної перерви

Гурт “Океан Ельзи” презентував новий альбом, який отримав назву “Той День”. Це десята студійна платівка ОЕ, до якої увійшли 12 нових композицій:
1. Мукачево
2. Шіле
3. 2000 миль
4. Кольорові вежі
5. Дихотомія
6. Ніч розведе мости
7. Високі башти
8. Без образ
9. Як ніколи
10. Мамо!
11. Вогонь
12. Пісня пісень
“Цей альбом асоціюється у мене з пробудженням. З поверненням до себе після тривалих пошуків. Альбом недарма багато у чому схожий на ранню творчість гурту – він легкий, надихаючий і справжній,” – так говорить про “Той день”, лідер гурту Святослав Вакарчук.
Лідер гурту також розповів, що пісні, які увійшли до альбому, були створені в різні періоди: деякі написані нещодавно, деякі - 3-4 роки тому. Але жодну з них раніше не грали для публіки.
Попередній альбом групи вийшов 8 років тому. 10-й альбом ОЕ планували презентувати у квітні 2022 року.
“Вимушена восьмирічна робота над цим альбомом, звісно ж, вплинула на те, що він змінювався за роки написання. І частина пісень, що була на початку, тепер не увійшли до нього. Проте це й на краще, бо кожна пісня, що не потрапила до альбому, знайшла свій час для виходу. Наприклад, “Квіти мінних зон” була потрібна у 2022-му і стала синглом тоді,” – пояснює Вакарчук.
Продюсерами альбому виступили Святослав Вакарчук та Мілош Єліч.
Нагадаємо, 12 жовтня 2024 р. ОЕ виповнюється 30 років. До цієї дати група запланувала серію концертів у столичному Палаці спорту під назвою «Океан Ельзи 30. Той день».