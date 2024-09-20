“Океан Ельзи” випустили новий альбом після 8-річної перерви

Гурт “Океан Ельзи” презентував новий альбом, який отримав назву “Той День”. Це десята студійна платівка ОЕ, до якої увійшли 12 нових композицій:

1. Мукачево

2. ⁠Шіле

3. ⁠2000 миль

4. ⁠Кольорові вежі

5. Дихотомія

6. ⁠Ніч розведе мости

7. ⁠Високі башти

8. ⁠Без образ

9. Як ніколи

10.⁠ Мамо!

11. ⁠Вогонь

12. Пісня пісень

“Цей альбом асоціюється у мене з пробудженням. З поверненням до себе після тривалих пошуків. Альбом недарма багато у чому схожий на ранню творчість гурту – він легкий, надихаючий і справжній,” – так говорить про “Той день”, лідер гурту Святослав Вакарчук.

Лідер гурту також розповів, що пісні, які увійшли до альбому, були створені в різні періоди: деякі написані нещодавно, деякі - 3-4 роки тому. Але жодну з них раніше не грали для публіки.

Попередній альбом групи вийшов 8 років тому. 10-й альбом ОЕ планували презентувати у квітні 2022 року.

“Вимушена восьмирічна робота над цим альбомом, звісно ж, вплинула на те, що він змінювався за роки написання. І частина пісень, що була на початку, тепер не увійшли до нього. Проте це й на краще, бо кожна пісня, що не потрапила до альбому, знайшла свій час для виходу. Наприклад, “Квіти мінних зон” була потрібна у 2022-му і стала синглом тоді,” – пояснює Вакарчук.

Продюсерами альбому виступили Святослав Вакарчук та Мілош Єліч.

Нагадаємо, 12 жовтня 2024 р. ОЕ виповнюється 30 років. До цієї дати група запланувала серію концертів у столичному Палаці спорту під назвою «Океан Ельзи 30. Той день».