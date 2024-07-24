Помер музикант Джон Мейол - легенда британського блюзу

Він записав біля 40 альбомів, які мали вплив на музикантів по усьому світу протягом останніх 60 років.

У віці 90 років пішов з життя видатний блюзмен та музична легенда Джон Мейол - мультинструменталіст та композитор.

Видання Deadline називає Мейола "хрещеним батьком британського блюзу". Його музична кар'єра тривала з середини 50'х.

У 1960-х роках Мейол створив групу Bluesbreakers, в якій перші кроки робили Ерік Клептон, учасники The Rolling Stones і чотири покоління англійських та американських топових музикантів.

Джон Мейол записав біля 40 альбомів, які мали вплив на музикантів по усьому світу протягом останніх 60 років. Незважаючи на похилий вік, він до останнього давав концерти. Припинити гастролі його змусили проблеми зі здоров'ям.

Помер музикант у своєму будинку в Каліфорнії, в оточенні рідних.

В інтерв'ю The Guardian у 2014 році Мейол сказав про блюз: "Він завжди був про ту чисту чесність, з якою висловлює наш життєвий досвід... про щось, що все поєднує в цій музиці... Щось, що пов'язане з нами, що є спільним для нашого досвіду... Чесно кажучи, я не думаю, що хтось справді знає, що це таке. Я просто не можу припинити грати його".