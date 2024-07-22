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У найбільшій мечеті в ОАЕ запрацював український аудіогід

Нині доступні вже 85 українських аудіогідів у 46 країнах світу.

У найбільшій мечеті в ОАЕ запрацював український аудіогід
Фото: EPA/UPG

У столиці Обʼєднаних Арабських Еміратів зʼявився аудіогід українською мовою. 

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Він запрацював у Великій мечеті шейха Заїда, розташованій в Абу-Дабі. Ця мечеть є найбільшою в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) і шостою за величиною в світі. 

“Вхід доступний для всіх охочих. Відвідувачам пропонують віртуальні екскурсії з використанням технологій доповненої реальності через мультимедійні пристрої-гіди”, ‒ зазначила Зеленська. 

Екскурсії загалом можна прослухати 14 мовами. 

Нині доступні вже 85 українських аудіогідів у 46 країнах світу.

“У 2021 році, під час візиту Президента України до Еміратів та відвідання Великої мечеті шейха Заїда, ми домовилися про запуск українського аудіогіда. Для мене дуже важливо, що відтепер одна з провідних пам’яток ОАЕ заговорить українською і зробить порозуміння та співпрацю між нашими народами ще глибшими”, – зазначила перша леді.

Фото: EPA/UPG

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