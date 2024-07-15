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Митці та музейники пропонують меморіальні проєкти для Мощуна, Чернігова, Харкова та Одеси

Лабораторія практик меморіалізації презентує результати роботи.

Митці та музейники пропонують меморіальні проєкти для Мощуна, Чернігова, Харкова та Одеси
Експедиція Лабораторії практик меморіалізації у Чернігів
Фото: Валентин Бобир

20 липня о 16:00 в Києві у книгарні «Сенс на Хрещатику» відбудеться презентація ідеї меморіальних проєктів для місць пам’яті війни в Мощуні, Одесі, Харкові та Чернігові, створені художниками, архітекторами та дослідниками, які взяли участь в Лабораторії практик меморіалізації — освітньо-дослідницькому проєкті з пошуку мови пам'ятання російсько-української війни. 

Лабораторію практик меморіалізації організували навесні 2024 року платформа культури пам'яті Минуле / Майбутнє / Мистецтво та ГО «Музей сучасного мистецтва» як простір фахового обговорення проблематики меморіалізації та розширення підходів до створення меморіальних проєктів. Кураторки проєкту Оксана Довгополова, Ольга Балашова, Катерина Семенюк і Юлія Гнат підготували тематичну освітньо-практичну програму із залученням фахівців. 

Експедиція Лабораторії практик меморіалізації в Одесу
Фото: Наталя Довбиш
Експедиція Лабораторії практик меморіалізації в Одесу

У проєкті взяли участь більше двохсот спеціалістів — митці, музейники, архітектори, представники громад та культурних організацій. Разом із запрошеними лектор(к)ами Ларисою Денисенко, Наталією Кривдою, Антоном Лягушею, Ганною Бондар, Ганною Глю, Гнатом Забродським і Максимом Рохманійком учасники досліджували такі питання як принципи роботи з колективною травмою в публічному просторі, етичні межі роботи з репрезентацією образу жертв, комеморативні жести в комерційному просторі, міжнародний та український досвід проведення конкурсів на створення меморіалів та ін.

Згодом кураторки лабораторії обрали та сформували чотири групи митців, які вирушили в дослідницькі експедиції в Харків, Мощун, Чернігів і Одесу. Учасники могли обрати одну з локацій та попрацювати з різними аспектами пам’яті. Практична частина проєкту передбачала роботу на місцях трагічних подій російсько-української війни, зустрічі з представниками громад та професійної спільноти. 

20 липня учасники презентують напрацьовані ідеї меморіальних проєктів.

«Ми обрали формат лабораторії, тому що мова пам’яті російсько-української війни ще знаходиться в процесі становлення. Україна має створити власну унікальну мову пам’яті, яка не копіює практики минулих часів, але враховує досвід світових меморіальних практик. Мові пам’яті поточної війни не можна навчити, її можна тільки спільно створити», — кажуть кураторки лабораторії.

Експедиція Лабораторії практик меморіалізації у Мощун
Фото: Дмитро Пруткін
Експедиція Лабораторії практик меморіалізації у Мощун

Презентація відбудеться у книгарні «Сенс на Хрещатику» (вул. Хрещатик, 34) 20 липня о 16:00. Подія триватиме близько чотирьох годин з перервою. Орієнтовний час закінчення — близько 20:00. Вхід вільний за реєстрацією.

Онлайн транляція відбудеться на сторінці Презентація ідей меморіальних проєктів - Лабораторія практик меморіалізації.

Про організаторів Лабораторії:

  • Минуле / Майбутнє / Мистецтво — платформа культури памʼяті, заснована в Одесі в 2019 році. Платформа реалізує комеморативні, дослідницькі та мистецькі проєкти, розробляє стратегії пам’ятання важливих явищ в історії України та проводить дискусійні програми для залучення широкої аудиторії до роботи з минулим.
  • ГО «Музей сучасного мистецтва» (ГО МСМ) — неприбуткова організація, яка має на меті створити новий тип професійної музейної інституції сучасного мистецтва в Україні, як важливий елемент розвитку екосистеми в сфері мистецтва. Заснована в 2020 році, організація об’єднує та залучає художни_ць, культурних працівни_ць та експерт_ок, які працюють з сучасним мистецтвом в Україні.
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