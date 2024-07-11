Держкіно затвердило комісію конкурсу до Ради з Держпідтримки кінематографії без прозорих виборів

Державне агентство України з питань кіно затвердило персональний склад конкурсної комісії для проведення конкурсу з відбору членів Ради з державної підтримки кінематографії. Відповідний наказ за підписом т.в.о. голови Держкіно Юлії Шевчук оприлюднили на сайті агенства.

До складу комісії увійшли:

Юлія Шевчук – від Державного агентства України з питань кіно;

Андрій Халпахчі – від Державного агентства України з питань кіно (за згодою);

Сергій Борденюк – від Національної Спілки Кінематографістів України;

Дарина Трегубова – від громадської організації «Спілка підприємців теле та кіноіндустрії»;

Вікторія Ярмощук – від Асоціації «Українська кіно-асоціація».

Серед кандидатур, висунутих до складу комісії від профільних організацій, були відомі кінематографісти та дієвці культури, зокрема Олег Сенцов, Валентин Васянович, Ірина Цілик, Надія Парфан, Алла Самойленко, Ілля Гладштейн, Володимир Шейко, Олена Гончарук, Богдан Логвиненко та інші. Незважаючи на вимогу кіноспільноти зробити формування комісії прозорим (шляхом жеребкування під контролем народних депутатів та журналістів з прямою трансляцією), Держкіно затвердило комісію у закритий спосіб. Причини відхилення одних кандидатів та затвердження інших громадськості не відомі.

Затвердження складу комісії прокоментувала для LB.ua Анастасія Пеценчук, юристка-аналітикиня, керівниця освітнього та культурного напрямку Аналітичного центру “Інститут законодавчих ідей”: “Процедура затвердження комісії регламентована постановою Кабміну, яка сформульована дуже розпливчасто і містить багато прогалин. Єдині чітки вимоги до кандидатів – це безоганна ділова репутація, високі професійні якості та суспільний авторитет. Але це оціночні поняття, тому все залежить від тих, хто оцінює. А цього постанова не визначає. Спосіб, у який Держкіно сформувало комісію не суперечить постанові. Але так само їй не суперечило б і відкрите жеребкування у присутності журналістів. Занепокоєння викликає той факт, що т.в.о. голови Держкіно Юлія Шевчук підписала наказ, яким призначає себе ж до складу комісії – в даному випадку можна говорити про потенційний конфлікт інтересів. Ми в Інституті законодавчих ідей будемо працювати над вдосконаленням конкурсних процедур, щоб у майбутньому було менше таких випадків. Адже наступним етапом буде власне конкурс до Ради, і затвердженна комісія на своєму першому засіданні визначатиме, буде голосування відкритим або таємним. У випадку, якщо оберуть таємне голосування, очікування щодо прозорості знов не справдяться”.

Про Раду з Державної підтримки кінематографії: