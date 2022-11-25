Українська кіноспільнота вимагає відставки керівництва Держкіно через некомпетентність і недоброчесність

Національна спілка кінематографістів України оприлюднила відкритий лист про відповідальність чинної Голови Державного агентства України з питань кіно Марини Кудерчук за поглиблення кризи в українському кінематографі. До листа приєдналися інші кіноорганізації, зокрема Спілка кінокритиків України, Українська гільдія режисерів та інші.

Ситуацію, що склалася у Держкіно, обговорювали під час пресбрифінгу в кризовому медіацентрі; в обговоренні взяли участь голова Національної спілки кінематографістів, директор Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка Олесь Янчук; член Наглядової ради Української кіноакадемії Сергій Тримбач; режисерка, голова Української гільдії режисерів, членкиня Громадської Ради Держкіно Жанна Максименко-Довгич; продюсер, член Правління Української кіноакадемії Денис Іванов; голова Спілки кінокритиків України Володимир Войтенко.

Спікери висловились щодо некомпетентності Марини Кудерчук та недоброчесності роботи Держкіно під її проводом. “Держкіно перевищує свої повноваження та перешкоджає популяризації українських фільмів,” - зауважив Денис Іванов. “Йдеться не лише про Марину Кудерчук, а про все керівництво Держкіно, адже вона оточила себе відповідними персоналіями,” - додав Олесь Янчук.

У відкритому листі, розповсюдженому Національною спілкою кінематографістів, перелічені факти, які свідчать про непрофесійність і невідповідність займаній посаді Марини Кудерчук, а також недобросовісні дії в якості державного службовця категорії «А».

Неефективне використання із порушенням законодавства коштів державного бюджету, спрямованих на державну підтримку кінематографії та управління об’єктами державної власності — згідно зі Звітом Рахункової палати № 32-6 від 07.12.2021. Перешкоджання участі національних фільмів на міжнародних кінофестивалях. Виробники фільмів отримували претензії від Держкіно про порушення неіснуючих норм щодо права представляти фільми на міжнародних кінофестивалях без погодження з Держкіно, і вимогу про повернення коштів державної підтримки в повному обсязі. Порушення прав і законних інтересів іноземних виробників, залучених місцевими суб’єктами кінематографії до зйомок в Україні. Так, незаконна відмова першому ж іноземному проекту (фільму «Останній найманець» для Netflix з Жан-Клодом ван Даммом у головній ролі), що вирішив скористатися системою повернення частини кваліфікованих витрат (так званим «кеш-рібейтом»), підірвала довіру до дій держави серед найпотужніших іноземних кіновиробників. Систематичні порушення Держкіно своїх обов’язків при виконанні договорів про надання державної підтримки на виробництво фільмів і перевищення повноважень при оформленні договорів, що є схилянням виробників до порушення закону та немотивованих виправлень бухгалтерської звітності та первинних документів, з метою зменшення суми державного фінансування при підписанні акта про завершення виробництва. Перевищення службових повноважень головою Держкіно у сфері діяльності державних кіностудій, зокрема, наказ № 93 від 15.07.2022 року «Про проведення комплексної перевірки Державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» (згідно з Положенням про Держкіно цей орган не є суб’єктом проведення перевірок). Так звана «Реорганізація» Довженко-Центру, яка загрожує знищенням культурної інституції. Неприпустима поведінка керівника державного органу, що принижує честь і гідність громадян. Так, у відповідь на звернення Голови Всеукраїнської громадської організації «Шлях українців» Оксютенко Олени Іванівни до Голови Держкіно, проти неї було вчинене кримінальне правопорушення.

Лист адресований Президенту України Володимиру Зеленському, Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю, Голові Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микиті Потураєву, Міністру культури та інформаційної політики України Олександру Ткаченку та Голові Національного агентства України з питань державної служби Алюшиній Наталії.

Відкритий лист до української влади підписали представники найбільших громадських кіноорганізацій: Національної спілки кінематографістів України, Спілки кінокритиків України, Української гільдії режисерів.

У листі підписанти вимагають:

Відправити у відставку керівництво Держкіно — голову і її заступників, недоброчесні та незаконні дії яких призвели до поглиблення кризи в українському кінематографі. Скасувати Наказ Держкіно №100 про «реорганізацію» Довженко-Центру що ставить під загрозу діяльність Довженко-Центру як унікальної культурної установи. Призначити на посаду генеральної директорки Довженко-Центру Олену Гончарук, яка виграла перемогла у конкурсі, результати якого є дійсними і не були скасованими. Надати Довженко-Центру статус Національного фонду фільмів. Зібрати погоджувальний круглий стіл з представниками влади і українських кіноорганізацій з персональним членством щодо призначення компетентного і доброчесного керівництва Держкіно.

Нагадаємо, 15 листопада Держкіно призупинило наказ про “реорганізацію” Довженко-Центру, але не відмовилось від самої ідеї цієї реорганізації.