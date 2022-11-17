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Тимчасова керівниця Довженко-центру йде з посади, - Держкіно

Новим т. в. о. генерального директора Довженко-Центру став Андрій Алферов.

Тимчасова керівниця Довженко-центру йде з посади, - Держкіно
Фото: Facebook Андрія Алферова

Тимчасово виконуюча обов’язки генерального директора Довженко-Центру Юлія Каждан відмовилась виконувати свої професійні обов'язки.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

“Каждан пояснює своє рішення буллінгом, якого вона зазнала, приниженням честі та гідності, переходом на особистості, й, зокрема, погрозами, які їй періодично надходять”, - йдеться у повідомленні.

Держкіно обрало нового тимчасово виконуючого обов’язки генерального директора Довженко-Центру. Посаду обійняв режисер, кінокритик, член міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI, Андрій Алферов. 

Раніше він співпрацював з Довженко-Центром як автор виставкового музейного проєкту “Польоти уві сні та наяву”, що досліджував однойменну культову кінострічку Романа Балаяна. Крім того, він є автором однойменної книги, виданої Центром.

Як раніше повідомлялось, Держкіно призупиняє дію наказу від 05.08.2022 №100 щодо “реорганізації” ДП “Національний центр Олександра Довженка”. 

Нагадаємо, 8 листопада колектив "Довженко-Центру" не пустив новопризначену керівницю Юлію Каждан до приміщення. 10 листопада силовики провели у приміщенні Центру обшук та забрали печатку, при цьому не запротоколювали цю дію. 

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