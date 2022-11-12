Фільм-переможець Канн «Трикутник смутку» виходить в український прокат

8 грудня на великі екрани українських кінотеатрів вийде драматична комедія «Трикутник смутку» шведського режисера Рубена Естлунда. Про це повідомила пресслужба Артхаус Трафік.

Українська прем’єра відбулася на Київському тижні критики — «Трикутник смутку» став фільмом-відкриття фестивалю.

Картина здобула «Золоту пальмову гілку» цьогорічного Каннського кінофестивалю — вже другу для режисера, першу він отримав у 2017 за фільм «Квадрат». Таким чином Естлунд став одним із дев’яти режисерів, які двічі одержали головну нагороду Канн за всю історію фестивалю.

Сюжет стрічки розгортається довкола пари супермоделей, які вирушають у подорож на люксовій яхті. Пасажири судна — розпещені й надвпливові багатії, капітан — неврівноважений і завжди п’яний цинік. Ця розкішна й «інстаграмна» подорож обертається справжньою катастрофою.

Одну з ключових у фільмі ролей — харизматичного капітана — виконує триразовий номінант на Премію «Оскар» Вуді Гаррельсон, відомий зі стрічок «Три білборди за межами Еббінґа, Міссурі», «Народ проти Ларрі Флінта» й серіалу «Справжній детектив».

«Трикутник смутку» — номінант на Премію Європейської кіноакадемії в чотирьох категоріях: найкращі фільм, режисер, актор та сценарій.

Нагадаємо, в рамках Docudays UA пройде українська прем’єра фільму "Нескінченність за Флоріаном". У широкий прокат стрічка вийде у 2023 році.