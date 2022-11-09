Штаб порятунку спадщини отримав відзнаку Американського археологічного Інституту

Фото: Штаб порятунку спадщини

Штаб порятунку спадщини здобув нагороду Американського археологічного Інституту у номінації "Визначне служіння суспільству". Про це повідомила пресслужба Штабу.

Інститут відзначив визначну роботу волонтерської ініціативи, яка від початку повномасштабної війни працює для захисту культурної спадщини, музеїв, бібліотек, архівів, наукових і культурних інституцій, археологічних пам’яток.

“Небагато організацій мали змогу зробити такий глибокий вплив на збереження культурної спадщини під час війни, не кажучи вже про координацію зусиль у масштабах країни впродовж такого короткого проміжку часу. Значна рішучість і наполегливість Штабу порятунку спадщини (HERI), незважаючи на критичну ситуацію, є джерелом натхнення. Завдяки невтомним та гідним подиву зусиллям HERI щодо захисту культурної спадщини України ми вважаємо, що ця ініціатива є гідним лауреатом нагороди Американського археологічного Інституту за видатні суспільні заслуги”, – зауважили організатори.

Церемонія нагородження лауреатів відбудеться у січні 2023 року в місті Новий Орлеан (США).

Нагадаємо, Штаб порятунку спадщини був заснований Національним музеєм Революції Гідності та ГО “Тустань”. З березня 2022 Штаб допомагає зберігати та евакуаювати колекції, надає методичну, правову, психологічну, фінансову та технічну допомогу культурним закладам країни, здійснює документування втрат і злочинів проти культури, збирає артефакти та усні історії війни, проводить навчання, працює як координаційний центр між державними органами та інституціями, неурядовим сектором, міжнародними організаціями, експертним середовищем і широкою спільнотою.