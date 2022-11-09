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Помер засновник і вокаліст рок-гурту Nazareth Ден Маккаферті

Музикант страждав на хронічну обструктивну хворобу легень і виразку шлунка. 

Помер засновник і вокаліст рок-гурту Nazareth Ден Маккаферті
Фото: ЕРА/UPG

У віці 76 років помер засновник і вокаліст шотландського рок-гурту Nazareth Ден Маккаферті

Про це пише BBC з посиланням на представників групи.

Про причини смерті Маккаферті не повідомляється, проте у 2013 році співак оголосив, що припиняє регулярні виступи через проблеми зі здоров’ям. 

Він страждав на хронічну обструктивну хворобу легень і виразку шлунка. 

Маккаферті продовжував записувати музику, і його голос звучить в альбомі Nazareth 2014 року “Rock 'n' Roll Telephone”.

Маккаферті був одним із засновників Nazareth, яка з’явилася на світ у шотландському місті Данфермлін у 1968 році. Він був співавтором найпопулярніших композицій рок-гурту, зокрема “Broken Down Angel” та “Bad Bad Boy”.

Однак він не був причетним до написання найвідомішої пісні в репертуарі Nazareth “Love Hurts”, оскільки автором цієї композиції був американський автор Будло Брайант, і вперше її записала група Everly Brothers у 1960-му році. Але саме унікальний хриплуватий вокал Маккаферті зробив її міжнародним хітом у 1974 році.

Нагадаємо, у травні клавішник та один із засновників відомого британського гурту Depeche Mode Енді Флетчер помер у віці 60 років.

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