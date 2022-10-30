Пішла з життя мистецтвознавиця та викладачка Людмила Міляєва

29 жовтня 2022, на 97 році, пішла з життя видатна науковиця, професорка НАОМА, докторка мистецтвознавства Людмила Міляєва. Про це повідомила пресслужба Національної академії мистецтв Україні.

Людмила Міляєва народилася 1925 року в Харкові, у 1950 році закінчила філологічний факультет Київського університету ім. Т. Шевченка за спеціальністю «російська філологія». У 1949—1962 роках — наукова працівниця, у 1964—1966 роках — завідувачка відділу Київського державного музею українського образотворчого мистецтва (тепер - Національного художнього музею України). З 1962 року — старша викладачка, доцентка, професорка кафедри історії та теорії мистецтва Київського державного художнього інституту (тепер - НАОМА). Членкиня Національної академії мистецтв України, заслужена діячка мистецтв України, членкиня Національної спілки художників України. Нагороджена золотою медаллю Національної академії мистецтв України, орденом «За заслуги» та орденом княгині Ольги 3-го ступеня. Дружина художника Сергія Подерев’янського, мати художника та артиста Леся Подерев’янського.

Людмила Міляєва досліджувала мистецтво України: від Київської Русі до ХІХ ст. У її науковому доробку численні монографії, каталоги, альбоми, сотні наукових і науково-популярних статей. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Стінопис Потелича» та докторську дисертацію на тему «Розписи Дрогобича і проблеми розвитку українського мистецтва XVI — початку XVIII ст.». Світ української ікони, архітектура, скульптура і живопис мазепинського бароко та інших стилів оживали на її лекціях, екскурсіях по визначним пам’яткам і під час виїздів на практику по Західній Україні. Як наставниця та викладачка, виховала не одне покоління українських мистецтвознавців.