Ізмаїльський пам’ятник Суворову перенесуть до одного з музеїв

Міськрада Ізмаїлу на Одещині ухвалила рішення про перенесення пам’ятника російському полководцю Суворову. Раніше Кабмін надав дозвіл на прибрання монумента з міського суспільного простору.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на міськраду Ізмаїлу.

“За рішення про перенесення пам’ятника Cуворову з міського суспільного простору проголосували 27 депутатів, в тому числі міський голова Андрій Абрамченко, три члени міськради, що представляли в міськраді заборонену ОПЗЖ, утримались, ще один депутат від цієї політсили проголосував проти”, - повідомили у міськраді.

Тепер управління культури й туризму Ізмаїльської міськради має підготувати пакет документів для перенесення пам'ятника до одного з музеїв. Зокрема, необхідно замовити розробку науково-проєктної документації.

Крім того, комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку міста доручено винести сформований пакет документів на розгляд міськради. В подальшому документи будуть спрямовані до Міністерства культури та інформаційної політики для отримання відповідного акта Кабміну.

Нагадаємо, в Ізмаїлі на Одещині облили червоною фарбою пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову. Раніше головний проспект Ізмаїла у Одеській області, який мав назву Суворова, перейменували на проспект Незалежності.