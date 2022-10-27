У Польщі демонтували чотири пам'ятники бійцям Червоної Армії

У Кремлі вже встигли засудити це знесення і назвали "провокацією ненависті до росіян".

У Польщі демонтували чотири пам'ятники солдатам Червоної Армії, які загинули під час Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Історична пам'ять про Другу світову війну викликає розбіжності у польсько-російських відносинах, а сьогоднішній воєнний конфлікт в Україні спонукає Варшаву активізувати знесення пам'ятників полеглим радянським солдатам по всій країні", - йдеться в повідомленні.

Згідно з російською риторикою, СРСР "звільнив" Польщу, коли вигнав фашистів. Однак, більшість поляків знають, що СРСР замінив нацистську окупацію іншою формою репресій.

"Цей пам'ятник - пам'ятник брехні. Ради не принесли свободи у 1945 році, вони принесли нове поневолення", - заявив незадовго до знесення пам'ятника у Глубчицях голова Польського інституту національної пам'яті (IPN) Кароль Навроцький.

Також сьогодні були знесені пам'ятники у Бичині, Сташуві та Боболицях.

У Кремлі вже встигли засудити знесення пам'ятників і назвали це "провокацією ненависті до росіян".

Нагадаємо, вчора польський Сенат визнав російську владу терористичним режимом.