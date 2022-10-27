​У Чехії до пам’ятника солдату Червоної армії домалювали пральну машину
​У Чехії до пам’ятника солдату Червоної армії домалювали пральну машину
У Київській області є влучання по інфраструктурі, у Херсонській ворогу не вдалося прорвати оборону, – облвійськадміністрації
У Київській області є влучання по інфраструктурі, у Херсонській ворогу не вдалося прорвати оборону, – облвійськадміністрації
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
В Укренерго визнали нерівномірні відключення світла серед споживачів, графіки хочуть зробити більш зручними
В Укренерго визнали нерівномірні відключення світла серед споживачів, графіки хочуть зробити більш зручними
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
ГоловнаСвіт

У Польщі демонтували чотири пам'ятники бійцям Червоної Армії

У Кремлі вже встигли засудити це знесення і назвали "провокацією ненависті до росіян".

У Польщі демонтували чотири пам'ятники бійцям Червоної Армії
Фото: ipn.gov.pl

У Польщі демонтували чотири пам'ятники солдатам Червоної Армії, які загинули під час Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Історична пам'ять про Другу світову війну викликає розбіжності у польсько-російських відносинах, а сьогоднішній воєнний конфлікт в Україні спонукає Варшаву активізувати знесення пам'ятників полеглим радянським солдатам по всій країні", - йдеться в повідомленні.

Згідно з російською риторикою, СРСР "звільнив" Польщу, коли вигнав фашистів. Однак, більшість поляків знають, що СРСР замінив нацистську окупацію іншою формою репресій.

"Цей пам'ятник - пам'ятник брехні. Ради не принесли свободи у 1945 році, вони принесли нове поневолення", - заявив незадовго до знесення пам'ятника у Глубчицях голова Польського інституту національної пам'яті (IPN) Кароль Навроцький.

Також сьогодні були знесені пам'ятники у Бичині, Сташуві та Боболицях.

У Кремлі вже встигли засудити знесення пам'ятників і назвали це "провокацією ненависті до росіян".

Нагадаємо, вчора польський Сенат визнав російську владу терористичним режимом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також