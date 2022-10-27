СБУ затримала депутата ОПЗЖ та столичного банкіра, які організували виїзд за кордон для призовників
СБУ затримала депутата ОПЗЖ та столичного банкіра, які організували виїзд за кордон для призовників
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
​У Чехії до пам’ятника солдату Червоної армії домалювали пральну машину
​У Чехії до пам’ятника солдату Червоної армії домалювали пральну машину
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
В Укренерго визнали нерівномірні відключення світла серед споживачів, графіки хочуть зробити більш зручними
В Укренерго визнали нерівномірні відключення світла серед споживачів, графіки хочуть зробити більш зручними
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
ГоловнаСвіт

​Український літак доставив до США супутник для запуску SpaceX

"Антонов" у співпраці з логістичною компанією Bollore Logistics Space перевезли супутник на борту одного зі своїх літаків Ан-124-100-150.

​Український літак доставив до США супутник для запуску SpaceX

Авіакомпанія "Антонов" доставила з Франції до США цивільний телекомунікаційний супутник Airbus Defense and Space для запуску компанією SpaceX Ілона Маска.

Про це повідомила пресслужба компанії у Twitter.

Зазначається, що "Антонов" у співпраці з логістичною компанією Bollore Logistics Space перевезли супутник на борту одного зі своїх літаків Ан-124-100-150 з Тулузи до стартово-посадкового майданчику NASA у Тітусвіллі. Там планується його запуск американською аерокосмічною компанією SpaceX.

Вага вантажу склала 50 тонн, включаючи спеціальний контейнер довжиною 14,69 м, шириною 5,45 м і висотою 4,22 м, розроблений Airbus Defense and Space спеціально для безпечного переміщення цих типів супутників до виділеного Космічного центру.

Нагадаємо, в серпні компанія Ілона Маска вивела на орбіту ще 52 супутники Starlink. Цей запуск став вже 21-ю місією Starlink у 2022 році та 35-м орбітальним польотом для SpaceX з початку року.

Нині у космосі вже понад три тисячі супутників Starlink.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також