​Український літак доставив до США супутник для запуску SpaceX

"Антонов" у співпраці з логістичною компанією Bollore Logistics Space перевезли супутник на борту одного зі своїх літаків Ан-124-100-150.

Авіакомпанія "Антонов" доставила з Франції до США цивільний телекомунікаційний супутник Airbus Defense and Space для запуску компанією SpaceX Ілона Маска.

Про це повідомила пресслужба компанії у Twitter.

Зазначається, що "Антонов" у співпраці з логістичною компанією Bollore Logistics Space перевезли супутник на борту одного зі своїх літаків Ан-124-100-150 з Тулузи до стартово-посадкового майданчику NASA у Тітусвіллі. Там планується його запуск американською аерокосмічною компанією SpaceX.

Вага вантажу склала 50 тонн, включаючи спеціальний контейнер довжиною 14,69 м, шириною 5,45 м і висотою 4,22 м, розроблений Airbus Defense and Space спеціально для безпечного переміщення цих типів супутників до виділеного Космічного центру.

Нагадаємо, в серпні компанія Ілона Маска вивела на орбіту ще 52 супутники Starlink. Цей запуск став вже 21-ю місією Starlink у 2022 році та 35-м орбітальним польотом для SpaceX з початку року.

Нині у космосі вже понад три тисячі супутників Starlink.