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Найближчим часом тіло американского добровольця Джошуа Алана Джонса повернуть родині, - Держдепартамент

Тіло американського громадянина було повернено росіянами сьогодні, 26 жовтня.

Найближчим часом тіло американского добровольця Джошуа Алана Джонса повернуть родині, - Держдепартамент
Нед Прайс
Фото: US Embassy and Consulates in Russia

Найближчим часом тіло американця Джошуа Алана Джонса повернуть його родині у США. 

Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту США.

"Сполучені Штати вдячні Україні за включення питання повернення останків цієї людини до переговорів з Росією. З поваги до приватного життя його родини ми не будемо розголошувати подальші подробиці", – зазначив речник Держдепартаменту Нед Прайс.

У Держдепі знову закликали громадян США утриматися від подорожей до України через повномасштабне вторгнення Росії та активний збройний конфлікт. Ті ж громадяни, які перебувають в Україні, повинні негайно виїхати, якщо це безпечно, використовуючи будь-який комерційний або інший приватний наземний транспорт. 

"Ми закликаємо громадян США спрямувати свою енергію на використання багатьох інших можливостей, які існують для допомоги Україні та її народу", – наголосив Прайс.

Нагадаємо, сьогодні додому з російського полону повернулися ще десять українських військовослужбовців. Також вдалося повернути тіло американського добровольця Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну. 

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