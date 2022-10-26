ЄС має узгодити заходи для зниження цін на енергоносії до 24 листопада, – Bloomberg

Міністри країн ЄС встановили новий дедлайн досягнення угоди щодо заходів для зниження цін на енергоносії – 24 листопада. Відповідної домовленості було досягнуто на зустрічі у вівторок, пише Bloomberg.

Однак навіть якщо цей план вдастся утілити, ключові заходи не набудуть чинності до весни.

Плани по обмеженню цін загрузли в технічних деталях і політичних суперечностях, вказує агентство.

У липні, коли Москва скоротила постачання газу до Європи та мотивувала цим переосмислити європейську енергетичну політику, ЄС узгодив добровільне скорочення попиту на енергоносії на 15%. При цьому країни домовились, що скорочення в разі необхідності стане обовʼязковим.

Це були "легкі заходи", а більш значимі застрягли в дипломатичних дискусіях. Ключове питання зараз полягає в тому, чи зможе блок обмежити ціни на газ. Одна з ідей – динамічний ціновий коридор на ключовому нідерландському обʼєкті. Однак всередині блоку поки так і не вдалося досягти консенсусу щодо того, які саме кроки ЄС може робити зараз.

"Є близько 15 країн-членів, які деякий час тому разом обговорювали більш сильне втручання в ринок, хоча вони інших мають різні погляди на те, як саме це зробити", – сказав міністр енергетики Нідерландів.

Нагадаємо, цього жовтня лідери Європейського Союзу домовились вжити заходів, які дозволять знизити ціни на енергоносії, що різко зросли на тлі вторгнення Росії в Україну. Відповідної згоди було досягнуто на зустрічі у Брюсселі.