Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
Група конгресменів-демократів просить Байдена вдатися до прямих перемовин з РФ, аби завершити війну в Україні
Група конгресменів-демократів просить Байдена вдатися до прямих перемовин з РФ, аби завершити війну в Україні
Екскерівник НБУ вважає оголошення його у розшук свідченням заангажованості слідства
Екскерівник НБУ вважає оголошення його у розшук свідченням заангажованості слідства
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Верещук закликала українських біженців залишатися за кордоном до весни
Верещук закликала українських біженців залишатися за кордоном до весни
На Київщині облаштували тимчасову переправу на “Варшавській” трасі
На Київщині облаштували тимчасову переправу на “Варшавській” трасі
Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака
Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
Небезпека удару з повітря в Київській області триває, – Кулеба
Небезпека удару з повітря в Київській області триває, – Кулеба
ГоловнаСвіт

ЄС має узгодити заходи для зниження цін на енергоносії до 24 листопада, – Bloomberg

Ключове питання – чи зможе блок обмежити ціни на газ.

ЄС має узгодити заходи для зниження цін на енергоносії до 24 листопада, – Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Міністри країн ЄС встановили новий дедлайн досягнення угоди щодо заходів для зниження цін на енергоносії – 24 листопада. Відповідної домовленості було досягнуто на зустрічі у вівторок, пише Bloomberg.

Однак навіть якщо цей план вдастся утілити, ключові заходи не набудуть чинності до весни. 

Плани по обмеженню цін загрузли в технічних деталях і політичних суперечностях, вказує агентство. 

У липні, коли Москва скоротила постачання газу до Європи та мотивувала цим переосмислити європейську енергетичну політику, ЄС узгодив добровільне скорочення попиту на енергоносії на 15%. При цьому країни домовились, що скорочення в разі необхідності стане обовʼязковим. 

Це були "легкі заходи", а більш значимі застрягли в дипломатичних дискусіях. Ключове питання зараз полягає в тому, чи зможе блок обмежити ціни на газ. Одна з ідей – динамічний ціновий коридор на ключовому нідерландському обʼєкті. Однак всередині блоку поки так і не вдалося досягти консенсусу щодо того, які саме кроки ЄС може робити зараз.

"Є близько 15 країн-членів, які деякий час тому разом обговорювали більш сильне втручання в ринок, хоча вони інших мають різні погляди на те, як саме це зробити", – сказав міністр енергетики Нідерландів. 

Нагадаємо, цього жовтня лідери Європейського Союзу домовились вжити заходів, які дозволять знизити ціни на енергоносії, що різко зросли на тлі вторгнення Росії в Україну. Відповідної згоди було досягнуто на зустрічі у Брюсселі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також