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Прем’єр-міністр Великобританії сподівається на зустріч із Зеленським

Ріші Сунак наголосив на важливості роботи МАГАТЕ в Україні.

Прем’єр-міністр Великобританії сподівається на зустріч із Зеленським
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак у розмові з президентом України Володимиром Зеленським підкреслив непохитну підтримку України Сполученим Королівством.

Про це повідомила пресслужба уряду Великобританії.

“Президент Зеленський привітав Прем’єр-міністра з призначенням та побажав щасливого Дівалі (індійське свято, - ред.). Прем'єр-міністр подякував йому та висловив надію, що найближчим часом вони зустрінуться особисто”, - йдеться у повідомленні.

Ріші Сунак заявив, що підтримка України Сполученим Королівством буде такою ж сильною, як ніколи, під час його прем’єрства, і президент Зеленський може розраховувати на подальшу солідарність свого уряду.

Прем’єр-міністр відзначив важливість роботи МАГАТЕ в Україні щодо забезпечення ядерної безпеки та забезпечення прозорості щодо будь-якої дезінформації.

Лідери погодилися з необхідністю продовжувати тиск на “варварський режим Путіна” шляхом продовження економічних санкцій.

Нагадаємо. колишній міністр фінансів Великобританії Ріші Сунак став новим прем'єром. Його суперниця - лідерка Палати громад Пенні Мордонт - вибула з перегонів. Сунак також стає  новим лідером Консервативної партії.

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