Голови Міноборони та МЗС Великобританії збережуть посади в уряді Ріші Сунака

Пост міністра юстиції обійняв Домінік Рааб, який був главою МЗС за Бориса Джонсона.

Бен Воллес продовжить бути головою Міністерства оборони Британії в новому уряді прем'єр-міністра Ріші Сунака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу британського прем'єра.

Окрім Воллеса, свою посаду також збереже міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Також пост міністра юстиції обійняв Домінік Рааб, який був главою МЗС за Бориса Джонсона.

Нагадаємо, сьогодні Ріші Сунак офіційно став новим прем'єр-міністром Великобританії. Він обійняв цю посаду після того, як Ліз Трасс подала у відставку.

Про те, що Воллес залишається головним кандидатом на посаду голови Міноборони в уряді Сунака стало відомо ще 24 жовтня. Тоді про це повідомляли ЗМІ.

Докладніше про те, чого чекати від Ріші Сунака, читайте в матеріалі LB.ua "Британія з прем’єром".