У Нідерландах видали понад 90 дозволів на звільнення від антиросійських санкцій, – ЗМІ

Гарантувати звільнення від санкцій у країні можуть МЗС, міністерства економіки, фінансів, інфраструктури та освіти.

У Нідерландах низка міністерств видала 91 спеціальний дозвіл на звільнення від антиросійських санкцій, запроваджених Європейським Союзом.

Про це пише Укрінформ з посиланням на RTL News.

Гарантувати звільнення від санкцій у країні можуть МЗС, міністерства економіки, фінансів, інфраструктури та освіти. Такі дозволи мають забезпечити певний ступінь гнучкості у конкретних особливих випадках.

Зокрема, з квітня в ЄС діє заборона для суден під російським прапором заходити в порти. Проте міністерство інфраструктури та управління водними ресурсами Нідерландів дозволило допускати судна з певним вантажем. Спеціальні дозволи отримали 34 суден, які перевозили, зокрема, алюміній і продовольство.

Згідно з інформацією видання, міністерство з питань клімату та енергетичної політики зробило виняток для 25 нідерландських організацій на отримання енергоресурсів з РФ. Вони забезпечують електрикою 150 компаній та установ, зокрема муніципалітети та школи.

Міністерство зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва видало 13 різним організаціям на гуманітарних підставах загалом 18 дозволів.

МЗС Нідерландів видало один дозвіл компанії для отримання платежу з Росії, а мінфін зробив 13 винятків щодо заморожених активів і товарів, які підпадають під санкційний режим.

Нагадаємо, Україна отримає від Нідерландів ракети для сил протиповітряної оборони України на 15 млн євро.