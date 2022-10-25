У Нідерландах видали понад 90 дозволів на звільнення від антиросійських санкцій, – ЗМІ

У Нідерландах низка міністерств видала 91 спеціальний дозвіл на звільнення від антиросійських санкцій, запроваджених Європейським Союзом.
Про це пише Укрінформ з посиланням на RTL News.
Гарантувати звільнення від санкцій у країні можуть МЗС, міністерства економіки, фінансів, інфраструктури та освіти. Такі дозволи мають забезпечити певний ступінь гнучкості у конкретних особливих випадках.
Зокрема, з квітня в ЄС діє заборона для суден під російським прапором заходити в порти. Проте міністерство інфраструктури та управління водними ресурсами Нідерландів дозволило допускати судна з певним вантажем. Спеціальні дозволи отримали 34 суден, які перевозили, зокрема, алюміній і продовольство.
Згідно з інформацією видання, міністерство з питань клімату та енергетичної політики зробило виняток для 25 нідерландських організацій на отримання енергоресурсів з РФ. Вони забезпечують електрикою 150 компаній та установ, зокрема муніципалітети та школи.
МЗС Нідерландів видало один дозвіл компанії для отримання платежу з Росії, а мінфін зробив 13 винятків щодо заморожених активів і товарів, які підпадають під санкційний режим.
Нагадаємо, Україна отримає від Нідерландів ракети для сил протиповітряної оборони України на 15 млн євро.