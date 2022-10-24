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​Новим прем'єром Великобританії став Ріші Сунак

Його суперниця Пенні Мордонт вийшла з перегонів.

​Новим прем'єром Великобританії став Ріші Сунак
Ріші Сунак
Фото: ЕРА/UPG

Колишній міністр фінансів Великобританії Ріші Сунак став новим прем'єром, повідомляє The Guardian.

Його суперниця - лідерка Палати громад Пенні Мордонт - вибула з перегонів. Сунак також стає  новим лідером Консервативної партії.

Він має виступити перед своїми однопартійцями. Ця зустріч буде закритою для журналістів.

Нагадаємо, експрем'єр Борис Джонсон оголосив про свою відмову від участі в нових виборах лідера Консервативної партії.

Учора Сунак офіційно висунув свою кандидатуру. Станом на вечір неділі 228 із 357 депутатів-консерваторів парламенту Великої Британії публічно заявили про свою підтримку кандидатур: за Ріші Сунака висловилися 147 парламентаріїв, за Бориса Джонсона – 57, за Пенні Мордант – 24.

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