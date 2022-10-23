Шольц і фон дер Ляєн закликали до створення "плану Маршалла" для відбудови України, - FAZ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявили, що для відбудови України має бути створений новий "план Маршалла", у якому Євросоюз відіграватиме особливу роль.

Про це йдеться у їхній спільній статті, опублікованій у виданні Frankfurter Allgemeine Zeitung у неділю.

Вони нагадали, що країни G7, Європейський Союз і його держави-члени вже надали понад 35 мільярдів євро екстреної допомоги, "щоб допомогти Україні задовольнити її нагальні фінансові потреби".

"Крім цієї невідкладної допомоги, ми повинні вже зараз думати про відновлення країни, навіть якщо мир ще здається далеким. Відновлення зруйнованого житла, шкіл, доріг, мостів, інфраструктури та енергопостачання - за все це треба братися вже зараз, щоб країна змогла швидше стати на ноги. Тому що Україні потрібна перспектива, що вона зможе знову економічно зростати, щойно закінчиться війна", – вважають Шольц і фон дер Ляєн.

На їхню спільну думку, впоратися з відбудовою України на тлі того, що збитки сягають не менш як 350 мільярдів євро, не здатні самотужки ані сама Україна, ані її окремі партнери.

"Ми повинні вирішувати це всі разом - ЄС, G7 та наші партнери далеко за їхніми межами. Безумовно, до цього мають долучитися міжнародні фінансові інституції та провідні міжнародні організації. І в довгостроковій перспективі буде важливо, щоб приватні донори та компанії інвестували у відновлення України", - додають вони.

Щоб підтримка повоєнного відновлення України була якнайдієвішою, Шольц і фон дер Ляєн пропонують створити "інклюзивну донорську платформу", за допомогою якої буде "чіткіше і зрозуміліше, як ці гроші (на відбудову, - ред.) будуть використані".

Нагадаємо, раніше Шольц пояснив, чому не хоче, щоб Німеччина постачала Україні танки. На його думку, від 20 до 30% німців не погоджуються з постачанням зброї Україні.