Джонсон отримав 100 необхідних голосів підтримки, – Reuters

"Він має достатню підтримку, щоб стати наступним прем'єр-міністром Великої Британії".

Борис Джонсон має достатню підтримку, щоб стати наступним прем'єр-міністром Великобританії.

Про це заявив його союзник і депутат від Консервативної партії Джеймс Даддрідж, пише Reuters.

За його словами, колишній лідер британців отримав 100 необхідних голосів підтримки.

Sunday Times, BBC і Sky News посилалися на неназване джерело, близьке до Джонсона, яке заявило, що у нього є 100 прихильників, і тому він “може” бути включений до голосування.

Джонсон, який повернувся сьогодні до Лондона з відпустки на Карибах, офіційно не оголосив, що бере участь у конкурсі.

Нагадаємо, колишній прем’єр Сполученого Королівства Борис Джонсон посідає друге місце серед потенційних кандидатів на посаду глави уряду за ставками букмекерів та висловленою підтримкою парламентарів.

Міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес заявив, що схиляється до підтримки його кандидатури у боротьбі за посаду.

Наразі Джонсона випереджає колишній міністр фінансів та конкурент Ліз Трасс на попередніх виборах голови партії Ріші Сунак.