Борис Джонсон повернувся у Британію - ЗМІ

Екс-прем’єр Великобританії Борис Джонсон сьогодні повернувся до Лондона з відпустки.

Про це повідомив Укрінформ із посиланням на Reuters.

Повернення Джонсона сталось на тлі очікувань, що він візьме участь у боротьбі за лідерство у Консервативній партії.

Літак Джонсона, котрим той повернувся із відпустки на Карибах, приземлився у лондонському аеропорту Гатвік.

Зазначається, що поки Джонсон публічно не коментував свою участь у виборчих перегонах. Втім, він має підтримку десятків парламентарів від Консервативної партії.

Раніше міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес заявив, що схиляється до підтримки кандидатури Бориса Джонсона у боротьбі за пост наступного прем'єр-міністра.

Нагадаємо, колишній прем’єр Сполученого Королівства Борис Джонсон посідає друге місце серед потенційних кандидатів на посаду глави уряду за ставками букмекерів та висловленою підтримкою парламентарів. Наразі його випереджає колишній міністр фінансів та конкурент Ліз Трасс на попередніх виборах голови партії Ріші Сунак.