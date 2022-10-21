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"Люк Скайвокер" допоміг зібрати 500 безпілотників для Армії дронів: "Нехай буде з вами сила"

Зірка "Зоряних воєн" Марк Хемілл наголосив, що Україні буде потрібні безпілотники. 

"Люк Скайвокер" допоміг зібрати 500 безпілотників для Армії дронів: "Нехай буде з вами сила"
Марк Хемілл
Фото: wikipedia.org

Актор Марк Хемілл, відомий за роллю Люка Скайуокера в оригінальній трилогії "Зоряних війн", повідомив, що Україна незабаром отримає 500 дронів на потреби армії.

Про це він розповів в інтерв’ю Bloomberg Radio.

"Все дуже просто: Україні потрібні дрони. Вони визначають хід війни, захищають землі та людей, моніторять кордони та є очима у небі. Я був шокований, коли мені повідомили останні дані щодо збору. Мені сказали, відтоді коли я почав, ми отримали більш як 500 дронів", – сказав він.

Нагадаємо, у вересні Хемілл приєднався до проекту United24 в якості амбасадора. Він став першим послом, який допомагає збирати кошти на підтримку наших захисників на "Армію дронів".

Нового амбасадора представили під час онлайн-дзвінка з президентом Володимиром Зеленським, який висловив Геміллу вдячність за підтримку українського народу від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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