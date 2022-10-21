У Польщі анонсували конгрес росіян, які хочуть прийти до влади після Путіна

Участь у заході підтвердили вже понад 50 осіб.

У передмісті Варшави 4-7 листопада відбудеться зустріч колишніх російських депутатів, опозиціонерів та громадських діячів, які хочуть прийти до влади після падіння режиму Володимира Путіна.

Про це пише видання Rzeczpospolita.

Очікується участь колишніх членів Ради федерації РФ, ексдепутатів Держдуми РФ, колишніх чиновників місцевих органів влади, а також інших російських опозиціонерів та громадських діячів, які засуджують режим Путіна і виступають проти війни в Україні.

Участь у заході підтвердили вже понад 50 осіб.

Учасники збираються ухвалити "Декларацію конституційних принципів вільної Росії", яка має стати основою нової Конституції в майбутньому. Також учасники мають розробити план та принципи національного спротиву путінському режиму всередині країни та за кордоном.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна готова до діалогу з Росією, але вже з іншим її президентом. Неможливість перемовин із Путіним закріплена указом президента України.