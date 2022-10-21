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Росія втратила в Україні вже ​66 750 військових, – Генштаб ЗСУ

За добу ЗСУ знищили ще 100 окупантів.

Росія втратила в Україні вже ​66 750 військових, – Генштаб ЗСУ
Фото: тг-канал Сухопутні війська ЗСУ

За минулу добу Збрйні сили України знищили ще 100 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 66 750 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.10 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 66750 (+100) осіб ліквідовано;
  • танків – 2573 (+6);
  • бойових броньованих машин – 5258 (+3);
  • артилерійських систем – 1648 (+2);
  • РСЗВ – 372 (+0);
  • засоби ППО – 189 (+0);
  • літаків – 269 (+0);
  • гелікоптерів – 243 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 325 (+14);
  • крилаті ракети – 329 (+0);
  • кораблі/катери –16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4006 (+1);
  • спеціальна техніка – 147 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, Росія не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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