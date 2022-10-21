Росія втратила в Україні вже ​66 750 військових, – Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збрйні сили України знищили ще 100 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 66 750 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.10 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 66750 (+100) осіб ліквідовано;
- танків – 2573 (+6);
- бойових броньованих машин – 5258 (+3);
- артилерійських систем – 1648 (+2);
- РСЗВ – 372 (+0);
- засоби ППО – 189 (+0);
- літаків – 269 (+0);
- гелікоптерів – 243 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 325 (+14);
- крилаті ракети – 329 (+0);
- кораблі/катери –16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4006 (+1);
- спеціальна техніка – 147 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, Росія не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.