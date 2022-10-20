Сьогодні Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Європейської ради. Тема захисту України й нашої енергетичної безпеки була серед головних на цьому саміті. Президент поінформував колег про нові терористичні кроки Росії й про потреби України, щоб захиститись і від цієї форми терору, спрямованого проти енергосистеми.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Російські війська продовжують завдавати ударів ракетами й дронами по наших електростанціях. Зрештою й така російська підлість зазнає провалу. Ми робимо все, щоб отримати для України більше сучасних та ефективних систем ППО й ПРО. І буде день, коли ми прозвітуємо, що українське небо стало повністю захищеним від російських ракет, іранських дронів і будь-яких інших носіїв зла”, - повідомив Зеленський.

Він наголосив, що Росія намагалася шантажувати Європу газом і нафтою, організовує диверсії на підводних газогонах і критично важливих кабелях у Європі, намагалась і намагається заморозити людей.

“Росія лише втратила свою вагу на європейському енергетичному ринку, яку напрацьовувала ще з часів Брежнєва, і обовʼязково отримає до себе ставлення, як до найбільш відмороженого міжнародного злочинця. Це залишиться з Москвою дуже надовго й після цього російського керівника. Росія намагається знищити енергетичну систему України, змусити наш народ страждати ще більше, але лише мобілізує цим міжнародну спільноту, щоб вона іще більше допомагала нам і ще більше тиснула на державу-терориста. А всі наші видатки на захист наших енергообʼєктів і на відновлення нашої інфраструктури після російських терористичних ударів будуть відшкодовані за рахунок російських же активів”, - запевнив президент.

Володимир Зеленський висловив впевненість, що кожен із терористів відповідатиме особисто за те, що робить, перед судом, а держава-терорист заплатить за свій терор ізоляцією, деградацією й активами – як державними, так і квазіприватних осіб, які пов'язані з цим російським режимом.

“Поінформував європейців сьогодні, під час засідання Європейської ради, і про черговий теракт, до якого Росія готується на Каховській гідроелектростанції. За нашою інформацією, агрегати й дамба Каховської ГЕС заміновані російськими терористами. Зараз усі у світі мають діяти потужно й швидко, щоб не допустити ще й такого російського теракту. Підрив дамби означатиме масштабну катастрофу”, - підкреслив голова держави.

Президент наголосив - ми розуміємо, що окупантам байдуже, що буде з територією України. Вони цим своїм терактом можуть знищити, серед іншого, навіть можливість постачання води з Дніпра до Криму. Північнокримський канал у разі руйнації дамби Каховської ГЕС просто зникне. І якщо Росія готує такий теракт, якщо вона серйозно розглядає і такий сценарій, то це означає, що терористи дуже чітко усвідомлюють: їм не втримати не тільки Херсон, а й увесь південь нашої країни, зокрема й Крим.

“Ми маємо зараз усі разом – усі європейці, усі лідери світу, усі міжнародні організації – дати зрозуміти державі-терористу, що такий теракт на Каховській ГЕС означатиме абсолютно те саме, що й застосування зброї масового ураження. Наслідки для Росії мають бути відповідними. Світ повинен реагувати превентивно. Це ключове зараз. Принцип превентивного реагування на загрози безпеці нарешті повинен стати одним із базових для міжнародної політики”, - зазначив Зеленський.

Президент України сьогодні мав продуктивну розмову з президентом Німеччини. Подякував йому й німецькому народу за підтримку України в боротьбі за свободу й за рішення про конкретну допомогу нашій державі. Зокрема, саме Німеччина стала першою країною, яка здійснила постачання нам сучасної системи протиповітряної оборони IRIS-Т. Очікуємо постачання ще й інших таких систем як від Німеччини, так і від інших наших партнерів.

“Провів переговори з Президентом Швейцарії, який прибув сьогодні до Києва. Це показово для всього світу, що Швейцарія не залишається морально нейтральною, коли проти України та всієї Європи ведеться така терористична війна. Швейцарія підтримала санкційні пакети ЄС і надає нам допомогу гуманітарного характеру. Дуже предметно обговорили сьогодні з паном Президентом питання відбудови України й можливості Швейцарії інвестувати у розвиток нашої економіки та інфраструктури. Обговорили також і питання відшкодування збитків, завданих Україні російським терором. Вдячний, що вже заморожено російських активів на $6,5 млрд. Цю роботу треба продовжувати. І це те, в чому Швейцарія також не має залишатися морально нейтральною. Окремо й дуже предметно обговорили можливості Швейцарії допомогти з діджиталізацією в Україні та відновленням телекомунікаційних систем на звільнених територіях”, - розповів Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що ситуація на передовій залишається важкою, особливо на Донбасі – той же Бахмутський напрямок – і на деяких напрямках на півдні.

“Увечері підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. Орденами й медалями нагороджені 148 захисників і захисниць України. Хочу особливо відзначити сьогодні за поданням нашого військового командування воїнів із 7-ї зенітної самохідної артилерійської батареї 3-го зенітного ракетного дивізіону 1039-го зенітного ракетного полку. Під час чергового російського ракетного удару батарея здійснювала захист на півночі нашої країни та знищила ворожу ракету у Вишгородському районі Київської області. Дякую вам, хлопці, за відмінну службу й незмінно хороші результати! Кожна збита російська ракета – це врятовані життя наших людей”, - наголосив Верховний головнокомандувач.

Президент нагадав, що цієї доби маємо і збиті ракети, і збиті іранські дрони. На жаль, збиваємо поки не всі, є й влучання, є руйнування.

Але зробимо все, щоб дати повний захист нашому небу.

“Терористи завжди програють. Свобода завжди перемагає”, - підсумував президент.

Нагадаємо, у Європі досі не ухвалили рішення про виділення Україні ще 6 мільярдів євро фінансової допомоги.