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У Мелітополі школи охороняють озброєні окупанти, заклади зачиняють на замок, - Федоров

За останні два тижні загарбники викрали сотні людей.

У Мелітополі школи охороняють озброєні окупанти, заклади зачиняють на замок, - Федоров
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти тримають учнів Мелітополя в заручниках - школи охороняють озброєні військові РФ, заклади закривають на замок.

Про це розповів в етері національного телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, вранці після початку занять рашисти зачиняють освітні заклади на замок, не впускаючи батьків до будівлі. А наприкінці "навчального" проводять додаткову перевірку і після неї випускають учнів на вулицю.

Також Федоров розповів про масові викрадення жителів.

"Окупанти відносяться до людей як до тварин. Приходять до будинків, вибивають двері, беруть в полон. За останні два тижні забрали сотні людей, проте поки що випустили одиниці", - додав очільник Мелітополя.

Він висловив думку, що із введенням Росією воєнного стану на захоплених українських територіях терор буде тільки посилюватись.

Нагадаємо, нещодавно Федоров розповідав, що у місті росіяни використовують дітей для зйомки пропагандистського серіалу.

Наразі відомо про понад 700 викрадень жителів окупантами.

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