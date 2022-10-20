Апеляційний суд залишив без змін вирок ексглаві "Повітряного експресу" та його спільникові - 11 та 10,5 років тюрми відповідно

Ухвала Апеляційної палати ВАКСу може ще бути оскаржена в касаційному порядку.

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок колишньому виконувачу обов’язків директора державного підприємства "Дирекція з будівництва та управління національного проекту "Повітряний експрес" та його спільнику.

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Обох визнали винними у заволодінні та розтраті 116 млн гривень, які отримала державою для будівництва залізничного пасажирського сполучення між міжнародним аеропортом "Бориспіль" та Києвом.

"Заслухавши доводи сторін, суд апеляційної інстанції підтримав позицію прокурора САП та відмовив у задоволенні апеляційних скарг сторони захисту. Таким чином, Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок суду першої інстанції, яким колишнього виконувача обов’язків директора "Нацпроекту "Повітряний експрес" та його спільника визнано винуватими за ч. 5 ст. 191 КК України та засуджено до 11 та 10,5 років позбавлення волі відповідно", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Цю ухвалу захист має можливість оскаржити в касаційному порядку до Верховного суду.

Нагадаємо, у 2011 році Україна в рамках проекту "Повітряний експрес" (швидкісної електрички з Києва в аеропорт "Бориспіль") уклала кредитний договір з Ексімбанком Китаю на $372,3 млн. Генпідрядником проекту повинна була стати China Machinery Engineering Corporation.

Восени 2015-го ревізія діяльності державного підприємства виявила розкрадання на сотні мільйонів гривень.

У квітні 2017 року колишнього виконувача обов'язків директора підприємства відправили під заочний суд.