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Почав курсувати безкоштовний автобус із деокупованих населених пунктів Херсонщини до Кривого Рогу

Залежно від попиту кількість маршрутів може бути збільшена.

Почав курсувати безкоштовний автобус із деокупованих населених пунктів Херсонщини до Кривого Рогу
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

Почав курсувати безкоштовний автобус із деокупованих населених пунктів Херсонщини до Кривого Рогу. Він їздитиме двічі на тиждень.

Про це повідомив у соцмережах керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, маршрут автобуса такий: Мала Олександрівка (09:00) - Велика Олександрівка (09:20) - Новодмитрівка (09:42) - Старосілля (10:00). Транспорт прибуває до автовокзалу Кривого Рогу о 12:00.

Зворотний маршрут: автовокзал Кривого Рогу (15:00) - Старосілля (17:00) - Новодмитрівка (17:20) - Велика Олександрівка (17:40) - Мала Олександрівка (18:00).

"Сьогодні був перший рейс автобуса. У напрямку Кривого Рогу маршрутним автобусом скористалося 8 осіб, у зворотному напрямку – 6. Записуватися на автобус не потрібно, просто прийдіть на місце відправлення. Про дату виїзду транспорту вас заздалегідь попередить голова громади", - додав Янушевич.

Очільник Херсонщини додав, що залежно від попиту кількість маршрутів може бути збільшена. А роботу перевізника оплатили партнери з благодійних організацій.

Нагадаємо, нещодавно Укрзалізниця відновила залізничне сполучення з Краматорськом, що на Донеччині. Поїзди сюди не курсували від початку квітня.

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