Залежно від попиту кількість маршрутів може бути збільшена.

Почав курсувати безкоштовний автобус із деокупованих населених пунктів Херсонщини до Кривого Рогу. Він їздитиме двічі на тиждень.

Про це повідомив у соцмережах керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, маршрут автобуса такий: Мала Олександрівка (09:00) - Велика Олександрівка (09:20) - Новодмитрівка (09:42) - Старосілля (10:00). Транспорт прибуває до автовокзалу Кривого Рогу о 12:00.

Зворотний маршрут: автовокзал Кривого Рогу (15:00) - Старосілля (17:00) - Новодмитрівка (17:20) - Велика Олександрівка (17:40) - Мала Олександрівка (18:00).

"Сьогодні був перший рейс автобуса. У напрямку Кривого Рогу маршрутним автобусом скористалося 8 осіб, у зворотному напрямку – 6. Записуватися на автобус не потрібно, просто прийдіть на місце відправлення. Про дату виїзду транспорту вас заздалегідь попередить голова громади", - додав Янушевич.

Очільник Херсонщини додав, що залежно від попиту кількість маршрутів може бути збільшена. А роботу перевізника оплатили партнери з благодійних організацій.

Нагадаємо, нещодавно Укрзалізниця відновила залізничне сполучення з Краматорськом, що на Донеччині. Поїзди сюди не курсували від початку квітня.