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Укрзалізниця відновила залізничне сполучення з Краматорськом

Поїздив цьому напрямку не курсували від початку квітня.

Укрзалізниця відновила залізничне сполучення з Краматорськом
Потяг Київ-Краматорськ
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця відновила залізничне сполучення з Краматорськом, що на Донеччині. Поїзди сюди не курсували від початку квітня.

Про це повідомила прессзужба УЗ.

Поїзд вирушатиме з Києва щодня о 06:52 та прибуватиме до Краматорська о 14:03. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 14:35 та прибуватиме до Києва о 21:13.

"Залізничники доклали максимальних зусиль, щоб відновити сполучення з Краматорськом перед початком холодів. Адже відтепер, у разі потреби, мешканці міста та навколишніх населених пунктів зможуть зручно поїхати до інших регіонів", - зазначається в повідомленні.

Поїзд робитиме зупинки на станціях Дарниця, Лубни, Миргород, Полтава, Красноград, Лозова та Слов’янськ.

Нагадаємо, Укрзалізниця поступово відновлює залізничне сполучення з деокупованими населеними пунктами та тими, які були поблизу лінії фронту. Так, нещодавно поїзди почали курсувати до Балаклії, Дергачів, Чугуєва та Ізюма.

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