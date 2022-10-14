Головне за ніч. П’ятниця, 14 жовтня

День захисників і захисниць, відбиті атаки противника на Донеччині, обстріл Запоріжжя і Дніпропетровщини, контртерористична операція в Білорусі.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав військових із Днем захисників і захисниць України.

"Зима 22-го - вже частина світової історії. Ми витримали потужний ворожий удар. Показали, що значить бути українцем, мати сміливість боротися за свою свободу", - написав Залужний у Telegram.

"У жорстоких боях, під сталевим дощем російських снарядів ми тримались за кожний клаптик своєї землі. Зупинили ворожу навалу і поховали міф про непереможність російської армії. А тепер ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас. Ми обрали шлях воїнів і йдемо вперед. Весь світ захоплено і з надією дивиться на нас. Вітаю зі святом і дякую за службу!" - додав головнокомандувач ЗСУ.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав українців дослухатися до сигналу повітряної тривоги, особливо сьогодні, 14 жовтня.

Сьогодні в Україні - День захисників і захисниць (а також Покрова Пресвятої Богородиці). Цього року це свято українці відзначатимуть в умовах воєнного стану.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника у напрямках населених пунктів Терни, Опитне, Веселе, Невельське, Одрадівка, Іванград, Бахмут, Нова Кам’янка та Сухий ставок.

Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 25 ударів. Підтверджено ураження більш як 19 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та 9 БпЛА.

Для поповнення втрат у живій силі російське військове керівництво не припиняє практику вербування найманців. Зокрема, і громадян інших країн. Стало відомо про прибуття 9 жовтня на тимчасово окуповану територію АР Крим близько 400 бойовиків-іноземців. У подальшому їх планують залучити до бойових дій на території України.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 14 жовтня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 500 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила в Україні близько 64 300 військових.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

14 жовтня російська армія знову обстріляла Запоріжжя.

За інформацією голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, зранку ворог поцілив в обласний центр трьома ракетами С300. Уражено об’єкти інфраструктури, на місці влучань виникли пожежі.

Російські окупанти всю ніч атакували Дніпропетровську область із різної зброї, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. За його словами, захисники із повітряного командування "Схід" після опівночі знищили над Дніпровським та Нікопольським районами чотири дрони-камікадзе.

У Синельниківському районі ворог обстріляв Межівську громаду. Поранений 51-річний чоловік, він у лікарні. Зруйноване промислове підприємство та оселі людей.

У Білорусії запроваджено режим контртерористичної операції.

За словами міністра закордонних справ республіки Володимира Макея, Лукашенко провів низку нарад із силовими структурами.

“Справді, була інформація про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов'язані мало не з захопленням окремих ділянок території Білорусі”, – сказав Макей.

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