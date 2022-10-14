Вночі 14 жовтня російська армія знову обстрілює Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

“Увага! Ракетна атака ворога по обласному центру. Прямуйте до укриттів. Бережіть себе!”, – закликав він.

Оновлення 05:56. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що руйнувань зазнала інфраструктура одного із районів міста, на місці працюють відповідні служби.

Інформація щодо постраждалих з’ясовується.

Оновлення 06:38. Згідно з новою інформацією Старуха, сьогодні зранку ворог поцілив в обласний центр трьома ракетами С300.

“Уражено об’єкти інфраструктури. На місці влучань виникли пожежі. Там вже працюють рятувальники”, – сказав він.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Сьогодні можливі ще ракетні атаки.

Фото: Телеграм-канал Олександра Старуха

Нагадаємо,Старух повідомив, що за два тижні у Запоріжжі та області ворожими ракетами вбито понад 70 людей.