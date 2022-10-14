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Окупанти обстріляли Запоріжжя, уражено об'єкти інфраструктури (оновлено)

Постраждалих, попередньо, немає.

Окупанти обстріляли Запоріжжя, уражено об'єкти інфраструктури (оновлено)
Фото: Телеграм-канал Олександра Старуха

Вночі 14 жовтня російська армія знову обстрілює Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

“Увага! Ракетна атака ворога по обласному центру. Прямуйте до укриттів. Бережіть себе!”, – закликав він.

Оновлення 05:56. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що руйнувань зазнала інфраструктура одного із районів міста, на місці працюють відповідні служби.

Інформація щодо постраждалих з’ясовується.

Оновлення 06:38. Згідно з новою інформацією Старуха, сьогодні зранку ворог поцілив в обласний центр трьома ракетами С300.

“Уражено об’єкти інфраструктури. На місці влучань виникли пожежі. Там вже працюють рятувальники”, – сказав він. 

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Сьогодні можливі ще ракетні атаки. 

Фото: Телеграм-канал Олександра Старуха

Нагадаємо,Старух повідомив, що за два тижні у Запоріжжі та області ворожими ракетами вбито понад 70 людей.

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