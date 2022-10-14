Резніков підписав угоду, яка дозволяє постачання французької зброї до України

Міністр оборони України Олексій Резніков підписав зі своїм французьким колегою Себастьєном Лекорню Угоду про гранти у сфері безпеки та оборони.

“За дорученням Кабінету міністрів України підписав Угоду про гранти у сфері безпеки та оборони з Себастьєном Лекорню”, – написав Резніков у Твіттері.

Угода дозволяє постачання французької зброї до України за ініціативою Президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона.

By the authorization of @Kabmin_UA signed the Agreement on the 🇨🇵 grants in security&defence sector with @SebLecornu .The agreement enables supplies of 🇫🇷 weapons to 🇺🇦 according to the initiative of Presidents @ZelenskyyUa @EmmanuelMacron

Thank you to🇨🇵 for supporting #UAarmy pic.twitter.com/GI0UfgA7pC — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 13, 2022

Нагадаємо, Макрон анонсував створення €100-мільйонного спецфонду для України, який дозволить напряму купувати необхідну зброю.

Україна зможе закуповувати безпосередньо у наших промисловців техніку, яка їй найбільше потрібна для підтримки своїх військових зусиль. Фонд також дозволить працювати з французькою оборонно-промисловою базою.