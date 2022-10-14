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Резніков підписав угоду, яка дозволяє постачання французької зброї до України

Документ підписаний за дорученням Кабміну.

Міністр оборони України Олексій Резніков підписав зі своїм французьким колегою Себастьєном Лекорню Угоду про гранти у сфері безпеки та оборони.

“За дорученням Кабінету міністрів України підписав Угоду про гранти у сфері безпеки та оборони з Себастьєном Лекорню”, – написав Резніков у Твіттері.

Угода дозволяє постачання французької зброї до України за ініціативою Президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона.

Нагадаємо, Макрон анонсував створення €100-мільйонного спецфонду для України, який дозволить напряму купувати необхідну зброю.

Україна зможе закуповувати безпосередньо у наших промисловців техніку, яка їй найбільше потрібна для підтримки своїх військових зусиль. Фонд також дозволить працювати з французькою оборонно-промисловою базою.

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