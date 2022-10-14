На Сумщині комбайн підірвався на міні

Сьогодні, 14 жовтня, о 13:30 поблизу с. Славгород Краснопільської громади на Сумщині, під час проведення сільськогосподарських робіт, підірвався комбайн.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Аграрій - живий та неушкоджений, комбайн - пошкоджений”, - розповів Живицький.

Фото: Дмитро Живицький

Також близько 15:00 ворог випустив 4 міни по території Глухівської громади. Обійшлось без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, вчора, 13 жовтня, російські окупанти обстріляли територію 4 громад Сумської області, ще в одній автомобіль підірвався на міні.