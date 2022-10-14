Система ППО IRIS-T від Німеччини вже працює на південному напрямку, - Ігнат

Ця система може працювати в одному інформаційному полі з NASAMS чи Patriot.

Система протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини вже працює на південному напрямку.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на речника командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната.

Він зазначив, що модифікації IRIS-T, яку передали Україні, у світі ще немає.

Також Ігнат додав, що Німеччина має бути зацікавлена у створенні нових подібних систем протиповітряної оборони.

"IRIS-T - хороша система. Вона хоч і не далекобійна, але дуже перспективна, і може працювати в одному інформаційному полі з іншими такими системами - як NASAMS чи Patriot", - сказав речник командуванні Повітряних Сил.

Крім цього, Ігнат додав, що Україна невдовзі має отримати комплекси NASAMS.

"З цим комплексом, можливо, буде легше щодо його постачання в Україну, тому що вони є, ракети до них є у достатній кількості у США", - сказав речник.

Нагадаємо, днями міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що IRIS-T вже в Україні і подякував німецькій колезі за підтримку нашої держави.

Тим часом 15 країн Європи — члени НАТО запровадили покращення європейської системи протиповітряної оборони.