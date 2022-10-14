Вдень росіяни випустили п'ять ракет по Харкову зі своєї території (оновлено)

Пошкоджені нежитлові приміщення, люди не постраждали.

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Сьогодні вдень російські військові завдали ракетних ударів по Харкову.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“До уваги жителів Харківщини: не ігноруйте сигнали тривоги! Перебувайте в укриттях. Окупанти завдають удари по Харкову”, – написав голова ОВА о 13:16.

Мер міста Ігор Терехов додав, що у Харкові зафіксовано чотири "прильота".

Оновлено 17:16. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що унаслідок денних ударів росіян зафіксовані пошкодження нежитлових приміщень у Харківському районі. Окупанти випустили п’ять ракет із російського Бєлгорода.

За попередньою інформацією медиків, постраждалих немає. На місці працюють профільні служби та документують злочини окупантів.

Нагадаємо, вчора ввечері Росія вкотре обстріляла Харків і область.