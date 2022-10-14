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Викрито інформатора окупантів, який поширював інформацію про переміщення ЗСУ на Харківщині, - Офіс генпрокурора

Громадянину повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ.

Викрито інформатора окупантів, який поширював інформацію про переміщення ЗСУ на Харківщині, - Офіс генпрокурора
Фото: 5.ua

За даними слідства, у період з червня по жовтень мешканець м. Красноград, вступивши у злочинну змову з представниками країни-агресора, передавав їм дані про дислокацію підрозділів ЗСУ, їхнє озброєння і переміщення.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Проросійськи налаштований юнак спілкувався з окупантами через месенджер. Правоохоронці затримали його», - йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань (ст. 114-2 КК України). За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, повідомлено про підозру мешканцю Харківщини, який є найманцем ПВК «Вагнер». За «віддану» роботу окупантам донецька псевдовлада нагородила чоловіка нагрудним знаком «ДНР».

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