Все більше дітей на окупованих територіях долучаються до онлайн навчання за українською програмою, - Вітренко

Збільшується кількість шкіл на деокупованих територіях, де діти можуть навчатися дистанційно.

Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко, передає кореспондент LB.ua.

«Наші героїчні ЗСУ дають змогу навчатися нашим дітям саме за українською програмою. Кількість шкіл, які долучаються до освітнього процесу, постійно зростає. За останні дні їх кількість теж зросла та станом на сьогодні ця кількість шкіл складає 12923», - заявив він.

За його словами, ще 1075 шкіл залишаються на тимчасово окупованій території України.

«Їх кількість постійно зменшується. Єдине, що я хочу сказати, на жаль, ми знаємо як окупанти ставляться до української освітньої інфраструктури, постійно її руйнують. Тому більшість освітньої інфраструктури на звільнених територіях знаходиться у вкрай незадовільному стані. Порушуючи Женевську конвенцію, окупанти навіть ховалися у школах, перебували там. Тому наразі відновити освітній процес там офлайн чи за змішаною формою навчання зараз неможливо. Завдячуючи героїзму українських вчителів, організовано онлайн навчання, яке постійно відбувається та жодна українська дитина не залишиться без свого конституційного права - доступу до освіти», - запевнив він.

Вітренко також наголосив, що Міністерство отримало цифри, які свідчать про велику кількість дітей на окупованих територіях, що також долучаються онлайн до української програми навчання. Хоча окупанти продовжують залякувати батьків, що за це позбавлять їх батьківських прав.

«Однак велика та значна кількість українських дітей з тимчасово окупованих територій доєднуються до навчання онлайн… Міністерство знаходиться в постійному контакті з директорами освітніх управлінь та робить усе можливе, щоб вчителі отримували вчасно заробітну плату», - сказав представник Міністерства.

Вчителі на тимчасово окупованих територіях, що не погодилися на колаборацію, отримують зарплатню.

«Відповідно до чинного законодавства, заробітна плата зберігається, як відомо, у дещо обмеженому режимі. Ви все добре розумієте. Але Міністерство освіти та науки вчасно перераховує всі кошти до місцевих бюджетів, щоб освітня субвенція була спрямована для вчителів. Є труднощі з виплатами у декількох громадах, де фізично це важко зробити через відсутність керівників управлінь освіти… Ці питання у тісній співпраці з військовим адміністраціями постійно вирішуються. Тому кількість таких громад постійно зменшується. Наразі немає значних проблем з виплатами зарплат для вчителів, що лишилися на тимчасово окупованих територіях та не пішли на колаборацію з окупантами», - додав він.

Раніше повідомлялось, що дії педагогів, які свідомо і добровільно погодилися на співпрацю з окупантами, підпадають під статтю про колаборацію. Проте кожен випадок, коли вчитель працює на окупантів, треба оцінювати індивідуально.