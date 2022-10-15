​Ворог продовжує завдавати ракетних ударів по українських містах, - Зведення ОВА

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині та Житомирщині.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Запорізька область: вночі - чотири авіаудари дронами, на ранок - ще 10 ракет С-300. Ворог продовжує системний терор.

Внаслідок атаки БПЛА Shahed-136 у Запоріжжі близько опівночі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Виникли пожежі, що було вчасно локалізовані нашими рятувальниками. Постраждалих немає. Вранці окупант поцілив 10 ракетами в обласний центр. Низка об’єктів енергетичної та промислової інфраструктури зазнали руйнувань. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Київщина: вночі - удар по одній із громад області. Усі служби працюють, рятувальники на місці. Попередньо, - удар ракетою. Без жертв. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Чернігівщина: три обстріли за добу із мінометів та скидання боєприпасів із БПЛА, один із мінометних обстрілів - цієї ночі. Всі - по території Новгород-Сіверського району. За попередніми даними - без втрат та руйнувань.

Сумщина: сьогодні зранку - мінометний обстріл Білопільської громади. Триває обстріл прикордоння. Наразі росіяни обстрілюють Річківську громаду, що межує з Білопільською. Дані щодо наслідків та постраждалих уточнюються.

Вчора поблизу селища Славгород Краснопільської громади під час проведення сільськогосподарських робіт, підірвався комбайн. Без жертв. Також за минулу добу ворог здійснив мінний обстріл території Глухівської громади. Без жертв та руйнувань.

На Дніпропетровщині росіяни усю ніч гатили по Нікопольському району «Градами», «Ураганами» та важкою артилерією. У Нікополі поранено двох людей, вони у лікарні. У місті пошкоджені понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, кілька офісів, газогін та лінії електропередач.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали. Пошкоджене промислове підприємство та будинки.

Зранку почався новий обстріл Нікополя. Деталі уточнюються. Вночі наші військові збили над областю п'ять ворожих дронів-камікадзе.

Харківщина: протягом минулої доби ворог обстрілював Харків та населені пункти Харківського, Ізюмського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Внаслідок обстрілів в Вовчанську пошкоджено приватний будинок, в Ізюмі - неексплуатована будівля магазину, також пошкоджені нежитлові та господарчі споруди, сталися пожежі; у с. Коротич внаслідок обстрілу - об‘єкт транспортної інфраструктури. Без постраждалих.

Внаслідок ворожих обстрілів в Харківському районі загинув 66-річний мирний мешканець, в Куп'янському районі 74-річний чоловік госпіталізований з пораненням. В Чугуївському районі 65-річний чоловік отримав важкі поранення, наїхавши на автомобілі на ворожу міну.

Луганщина: сили оборони завдали близько 30 ударів по позиціях російських військ. Підтверджено ураження 25-ти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи ППО збили дев’ять БпЛА.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили чотири пункти управління, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, дванадцять складів з боєприпасами, одну артилерійську установку та двадцять інших важливих цілей. Було відбито 13 спроб штурмових дій з боку противника. Ворог завдав 15 артилерійських та мінометних обстрілів, 3 авіа- та 2 ракетних удари по позиціях Захисників Луганщини.

Окупаційні інтернет-ресурси повідомляють про велику кількість поранених росіян. В багатьох лікарнях цивільних не приймають через завантаженість лікарів та відсутність ліжкомісць.

Донеччина: близько першої ночі - обстріл касетними снарядами селища Олександро-Шультіно Костянтинівської громади. Зруйновано будинок та пошкоджено будівлю.

Зранку - обстріл Костянтинівки, влучання у виробничі приміщення фабрики "Конті".

За минулу добу на Донеччині - двоє загиблих та шестеро поранених цивільних.