Головне за ніч. Субота, 15 жовтня

Відбиті атаки противника на Донеччині, ворожий ракетний удар по Київщині, обстріли Нікополя та Запоріжжя, новий пакет військової допомоги від США.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за добу росіяни завдали шість ракетних та 30 авіаційних ударів по Україні. Ворог продовжує використовувати крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА.

Силам оборони вдалося успішно відбити атаки противника в Донецькій області – зокрема в районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Спірне, Невельське, Мар’їнка, Білогорівка, Терни, Новомихайлівка та Красногорівка.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 15 жовтня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 400 російських окупантів. Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення вже досягли близько 64 700 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

У суботу вранці російські окупанти завдали потужного ракетного удару по території однієї з громад Київської області.

"Усі служби працюють, рятувальники на місці. Попередньо – без жертв", - повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.

У ніч проти суботи над Дніпропетровщиною було збито п'ять іранських дронів-камікадзе "Shahed-136".

"Вдале нічне полювання наших захисників неба. Військові з повітряного командування "Схід" опівночі знищили над областю п'ять ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136". Три над Криворізьким районом, два – над Нікопольським", – повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Росіяни усю ніч били по Нікопольщині з "градів", "ураганів" та важкої артилерії по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. У нічний Нікополь прилетіло понад 50 російських снарядів. Поранені двоє людей - 35-річний чоловік та 42-річна жінка, обоє в лікарні в стані середньої тяжкості.

Уночі та вранці суботи російські окупанти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе, а також обстріляли ракетами С-300.

"Вночі - чотири авіаудари дронами, на ранок ще 10 ракет С300. Ворог продовжує системний терор нашої області", - повідомив голова ОВА Олександр Старух.

За словами секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, були влучання в об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури. Є руйнування. "Вибуховою хвилею пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, 15 будинків приватного сектору, заклад освіти та автостоянку. Комунальні служби вже починають працювати та усувати наслідки прильотів. Дякувати Богу, постраждалих немає", - написав Куртєв.

Президент США Джо Байден підписав указ про надання нового пакету військової допомоги для України на суму 725 млн доларів.

Зазначається, що кошти підуть, зокрема, на предмети оборонного призначення та послуги Міноборони. Крім того, гроші направлять на військову освіту та підготовку для українських захисників.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що новий пакет допомоги США розробили для посилення можливостей Сил оборони України відбивати контрнаступи росіян і звільняти захоплені території. Зазначалося, що до нього включать боєприпаси і бронемашини Humvee.

Днями в Україну прибули чергові HIMARS. Також наша держава отримає 4,5 млрд доларів бюджетної підтримки від США.

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