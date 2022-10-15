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​ЗСУ знищили за минулу добу ще 400 окупантів, два гелікоптери та 11 безпілотників

Загалом Росія вже втратила в України близько 64 700 військових.

​ЗСУ знищили за минулу добу ще 400 окупантів, два гелікоптери та 11 безпілотників
Знищений Ка-52 "Алігатор" армії РФ (ілюстративне фото)
Фото: armyinform.com.ua

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 400 російських окупантів. Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення вже досягли близько 64 700 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.10 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 64700 (+400) осіб ліквідовано;
  • танків - 2524 (+3);
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 5179 (+7);
  • артилерійських систем - 1582 (+16);
  • РСЗВ - 365 (+3);
  • засоби ППО - 186 (+0);
  • літаків - 268 (+0);
  • гелікоптерів - 242 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1210 (+11);
  • крилаті ракети - 316 (+0);
  • кораблі / катери - 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3951 (+7);
  • спеціальна техніка - 142 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, раніше позаминулої добу росіяни втратили в Україні ще 500 солдатів.

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