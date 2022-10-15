​ЗСУ знищили за минулу добу ще 400 окупантів, два гелікоптери та 11 безпілотників

Загалом Росія вже втратила в України близько 64 700 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 400 російських окупантів. Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення вже досягли близько 64 700 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.10 орієнтовно склали:

особового складу - близько 64700 (+400) осіб ліквідовано;

танків - 2524 (+3);

бойових броньованих машин / APV ‒ 5179 (+7);

артилерійських систем - 1582 (+16);

РСЗВ - 365 (+3);

засоби ППО - 186 (+0);

літаків - 268 (+0);

гелікоптерів - 242 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1210 (+11);

крилаті ракети - 316 (+0);

кораблі / катери - 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3951 (+7);

спеціальна техніка - 142 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, раніше позаминулої добу росіяни втратили в Україні ще 500 солдатів.