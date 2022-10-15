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​Байден підписав указ про новий пакет допомоги Україні на $725 млн

Кошти підуть на предмети оборонного призначення та послуги Міноборони.

​Байден підписав указ про новий пакет допомоги Україні на $725 млн
Фото: ЕРА/UPG

Президент США Джо Байден підписав указ про надання нового пакету військової допомоги для України на суму 725 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Так, Байден уповноважив держсекретаря Ентоні Блінкена виділити 725 мільйонів доларів на підтримку Збройних сил України.

Зазначається, що кошти підуть, зокрема, на предмети оборонного призначення та послуги Міноборони. Крім того, гроші направлять на військову освіту та підготовку для українських захисників.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що новий пакет допомоги США розробили для посилення можливостей Сил оборони України відбивати контрнаступи росіян і деокуповувати захоплені території. Зазначалося, що до нього включать боєприпаси і бронемашини Humvee

Днями в Україну прибули чергові HIMARS. Також наша держава отримає 4,5 млрд доларів бюджетної підтримки від США.

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