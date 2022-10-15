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ЗСУ вночі збили п'ять дронів-камікадзе на Дніпропетровщині

Росіяни усю ніч тероризували Нікопольщину, двоє поранених.

ЗСУ вночі збили п'ять дронів-камікадзе на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч проти суботи над Дніпропетровською областю було збито п'ять іранських дронів-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Вдале нічне полювання наших захисників неба.  Військові з повітряного командування "Схід" опівночі знищили над областю п'ять ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136". Три над Криворізьким районом, два – над Нікопольським", – написав він у Telegram.

Резніченко також повідомив, що росіяни усю ніч тероризували Нікопольщину. В результаті обстрілу поранено  двох людей.

"Били з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.

У нічний Нікополь прилетіло понад 50 російських снарядів. Поранені двоє людей - 35-річний чоловік та 42-річна жінка. Обоє у лікарні. Стан середньої тяжкості" - уточнив голова ОВА.

У місті  пошкоджено понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, автомобілі та декілька офісів.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали. Пошкоджене промислове підприємство та оселі.

Нагадаємо, вчора ввечері росіяни вдарили по громаді Дніпропетровщини з РСЗВ.

 

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