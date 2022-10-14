РФ буде збільшувати кількість мобілізованих, - Наєв

Російська влада буде і надалі збільшувати кількість мобілізованих, вона має до 2 млн людей, які нещодавно були звільнені з військової служби, але брали участь у тренуваннях, військових зборах.

Про це повідомляє “Ліга” із посиланням на генерал-лейтенанта Сергія Наєва, командувача Об'єднаних сил ЗСУ.

"Ми маємо розуміти, що ворог на цьому не зупиниться ("частковій мобілізації" до 300 000 осіб. – ред.) і він продовжуватиме мобілізацію. Загалом у РФ підготовлений мобілізаційний ресурс — десь приблизно до 2 млн осіб. А загалом їхній мобілізаційний ресурс — близько 29 млн осіб. Тому РФ у прагненні вирішити війну за тими цілями, які вони ставлять перед собою, вони будуть підвищувати кількість мобілізованих. Тому ми маємо очікувати і таку ситуацію і бути готовими для вирішення її на наших умовах", – сказав Наєв.

Втім, додав він, перевага все одно буде на боці України, якщо партнери нададуть нам необхідну нам кількість озброєння і військової техніки.

Нагадаємо, в окупованому Севастополі набирає обертів "мобілізаційна кампанія". Представники військкоматів найбільшу увагу приділяють водіям і трактористам. В 1-й міській лікарні повістки отримали водії швидкої допомоги в повному складі. На виноробному підприємстві "Золота балка" – 100% трактористів.