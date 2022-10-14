Президент Володимир Зеленський нагородив українським захисників орденами "Золота Зірка" та відзнаками "Хрест бойових заслуг" і присвоїв почесні найменування військовим частинам.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Президента.

Церемонія нагородження з нагоди Дня захисників і захисниць України відбулася біля Маріїнського палацу в Києві.

Зеленський привітав бійців із Днем захисників і захисниць, а також зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва.

Під час заходу присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих захисників.

Як ідеться на сайті глави держави, ордени "Золота Зірка" отримали:

командувач Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук . Він організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Завдяки його рішенням вдалося вивести з-під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації, зенітних ракетних військ та не допустити панування російських літаків у повітрі.

. Він організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Завдяки його рішенням вдалося вивести з-під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації, зенітних ракетних військ та не допустити панування російських літаків у повітрі. полковник Олег Гончарук . Під його керівництвом підрозділи та військові формування на Запорізькому напрямку вели запеклі бої із силами РФ і змогли звільнити низку населених пунктів у Запорізькій області.

. Під його керівництвом підрозділи та військові формування на Запорізькому напрямку вели запеклі бої із силами РФ і змогли звільнити низку населених пунктів у Запорізькій області. полковник Дмитро Завадський . Його батальйон в березні та квітні давав гідну відсіч росіянам на Луганщині поблизу населеного пункту Новотошківське, а згодом здійснив укріплення позицій у цьому районі. Ворог зазнав значних людських та матеріально-технічних втрат.

. Його батальйон в березні та квітні давав гідну відсіч росіянам на Луганщині поблизу населеного пункту Новотошківське, а згодом здійснив укріплення позицій у цьому районі. Ворог зазнав значних людських та матеріально-технічних втрат. полковник Євгеній Кураш . Він захищає Україну з 2014 року. З 5 до 11 вересня поточного року під час ведення наступальних дій на Ізюмському напрямку рішуче та вміло керував діями підрозділів бригади та резерву. Підрозділи бригади Кураша звільнили низку населених пунктів, зокрема й місто Ізюм.

. Він захищає Україну з 2014 року. З 5 до 11 вересня поточного року під час ведення наступальних дій на Ізюмському напрямку рішуче та вміло керував діями підрозділів бригади та резерву. Підрозділи бригади Кураша звільнили низку населених пунктів, зокрема й місто Ізюм. підполковник Ростислав Козій . Він із початку повномасштабного вторгнення Росії командував підрозділами батальйону на передових позиціях у Луганській області. Зокрема, керував оборонними та наступальними діями поблизу населених пунктів Лопаскине, Зарічне, Лиман, Богородичне.

. Він із початку повномасштабного вторгнення Росії командував підрозділами батальйону на передових позиціях у Луганській області. Зокрема, керував оборонними та наступальними діями поблизу населених пунктів Лопаскине, Зарічне, Лиман, Богородичне. підполковник Сергій Побережець . Він керує роботою зенітного ракетного дивізіону ЗСУ, який забезпечує прикриття важливих військових та інфраструктурних об’єктів держави. Під його командуванням у квітні було відновлено ракетну техніку зенітного ракетного дивізіону, який знищує ворожі повітряні цілі. 10 жовтня 2022 року, під час масованого ракетного удару по території України, підрозділ знищив чотири крилаті ракети та шість БПЛА типу Shahed-136, при цьому жодна повітряна ціль не пройшла через зону ураження дивізіону в напрямку Києва та об’єктів.

. Він керує роботою зенітного ракетного дивізіону ЗСУ, який забезпечує прикриття важливих військових та інфраструктурних об’єктів держави. Під його командуванням у квітні було відновлено ракетну техніку зенітного ракетного дивізіону, який знищує ворожі повітряні цілі. 10 жовтня 2022 року, під час масованого ракетного удару по території України, підрозділ знищив чотири крилаті ракети та шість БПЛА типу Shahed-136, при цьому жодна повітряна ціль не пройшла через зону ураження дивізіону в напрямку Києва та об’єктів. полковник Ігор Скибюк . Він на початку вересня здійснював керівництво підрозділами бригади під час ведення пошуково-ударних дій зі знищення противника у напрямку Балаклії, Куп'янська та Ізюма. Підрозділи тоді звільнили від росіян низку населених пунктів, зокрема й місто Ізюм.

. Він на початку вересня здійснював керівництво підрозділами бригади під час ведення пошуково-ударних дій зі знищення противника у напрямку Балаклії, Куп'янська та Ізюма. Підрозділи тоді звільнили від росіян низку населених пунктів, зокрема й місто Ізюм. майстер-сержант Борис Харчук . За час повномасштабного вторгнення група під його керівництвом неодноразово знищувала сили й засоби окупантів, успішно здійснювала засідки та прикриття інших груп. У середині червня під час відбиття ворожої атаки Харчук отримав осколкові поранення та втратив третину лівої руки.

. За час повномасштабного вторгнення група під його керівництвом неодноразово знищувала сили й засоби окупантів, успішно здійснювала засідки та прикриття інших груп. У середині червня під час відбиття ворожої атаки Харчук отримав осколкові поранення та втратив третину лівої руки. начальник відділу Управління СБУ в Миколаївській області полковник Сергій Качан . Він організував оборону управління та взаємодію з військовими формуваннями, які перебували у Миколаєві, і ця співпраця дала змогу керувати засобами артилерійських розрахунків, збивати наступи росіян та здійснювати ураження ворожої техніки та особового складу. За безпосередньої участі полковника було проведено 26 оперативно-бойових заходів із розвідки та знищення сил і засобів противника.

. Він організував оборону управління та взаємодію з військовими формуваннями, які перебували у Миколаєві, і ця співпраця дала змогу керувати засобами артилерійських розрахунків, збивати наступи росіян та здійснювати ураження ворожої техніки та особового складу. За безпосередньої участі полковника було проведено 26 оперативно-бойових заходів із розвідки та знищення сил і засобів противника. начальник артилерії підполковник Олег Голіней . Цьогоріч 25 лютого, під час наступу російських військ на Сєвєродонецьк Луганської області, гаубична артилерійська батарея під керівництвом підполковника знищила техніку й особовий склад ворога в районі Трьохізбенки. Голіней разом з підлеглими три години стримував наступ ворога, даючи можливість іншим підрозділам ЗСУ відійти та закріпитися на запасних позиціях у Сєвєродонецьку.

. Цьогоріч 25 лютого, під час наступу російських військ на Сєвєродонецьк Луганської області, гаубична артилерійська батарея під керівництвом підполковника знищила техніку й особовий склад ворога в районі Трьохізбенки. Голіней разом з підлеглими три години стримував наступ ворога, даючи можливість іншим підрозділам ЗСУ відійти та закріпитися на запасних позиціях у Сєвєродонецьку. командир роти окремого загону спецпризначення "Азов" НГУ лейтенант Лев Пашко . Під його керівництвом група нацгвардійців наприкінці березня у виснажливому бою зупинила чергову спробу прориву ворога з боку населеного пункту Гнутове. 28 березня, коли рашисти здійснили спробу переправити техніку через річку Кальміус, група гвардійців під керівництвом лейтенанта обстріляла техніку, не дозволивши перебазувати її на правий берег річки. А на початку квітня група під командуванням лейтенанта здійснила успішний штурм блокпоста окупантів на околиці міста попри те, що противник переважав у силі (15 нацгвардійців проти 50 окупантів).

. Під його керівництвом група нацгвардійців наприкінці березня у виснажливому бою зупинила чергову спробу прориву ворога з боку населеного пункту Гнутове. 28 березня, коли рашисти здійснили спробу переправити техніку через річку Кальміус, група гвардійців під керівництвом лейтенанта обстріляла техніку, не дозволивши перебазувати її на правий берег річки. А на початку квітня група під командуванням лейтенанта здійснила успішний штурм блокпоста окупантів на околиці міста попри те, що противник переважав у силі (15 нацгвардійців проти 50 окупантів). снайпер НГУ старший сержант Дмитро Фінашин. Наприкінці травня в районі населеного пункту Яковлівка на Донеччині під час жорсткого бою старший сержант зумів виявити та знищити двох ворожих снайперів. Під час мінометного обстрілу отримав багатоуламковий перелом верхньої третини лівого плеча. Фінашин зміг самостійно зупинити кровотечу та залишився на вогневій позиції, щоб прикривати відхід побратимів. Від поранень втратив свідомість, а прийшовши до тями, побачив, що залишився один. Попри велику втрату крові та біль старший сержант майже через дві доби зміг самостійно дістатися до підрозділу ЗСУ, де йому було надано медичну допомогу. Через важке поранення воїн втратив ліву руку.

Військову відзнаку "Хрест бойових заслуг" отримали:

полковник Державної прикордонної служби України Максим Балагура . Він із початку російського вторгнення протягом лютого-березня 2022 року неодноразово виконував бойові завдання з відсічі силам противника, організації евакуації поранених, прикриття підрозділів Державної прикордонної служби та Збройних Сил України. Влітку брав участь у звільненні значної частини Харківської області. Наприкінці серпня очолив зведений загін і виконував бойові завдання в Запорізькій області.

. Він із початку російського вторгнення протягом лютого-березня 2022 року неодноразово виконував бойові завдання з відсічі силам противника, організації евакуації поранених, прикриття підрозділів Державної прикордонної служби та Збройних Сил України. Влітку брав участь у звільненні значної частини Харківської області. Наприкінці серпня очолив зведений загін і виконував бойові завдання в Запорізькій області. командир радіолокаційного взводу, старший лейтенант Тетяна Волошина . У червні корегувала роботу артилерії, завдяки чому було знищено та пошкоджено артилерійські установки росіян, з яких обстрілювали Лисичанськ, Сєверодонецьк та інші населені пункти Луганської області. Волошина неодноразово потрапляла під артобстріли. Завдяки їй було збережено життя особового складу розрахунку та майно радіолокаційної розвідки.

. У червні корегувала роботу артилерії, завдяки чому було знищено та пошкоджено артилерійські установки росіян, з яких обстрілювали Лисичанськ, Сєверодонецьк та інші населені пункти Луганської області. Волошина неодноразово потрапляла під артобстріли. Завдяки їй було збережено життя особового складу розрахунку та майно радіолокаційної розвідки. фельдшер медичного пункту мотопіхотного батальйону, сержант Альона Величко . З початку повномасштабного вторгнення РФ виконувала бойові завдання у Донецькій та Луганській областях. Надала першу медичну допомогу 225 військовослужбовцям, завдяки чому вдалося врятувати багато життів бойових побратимів.

. З початку повномасштабного вторгнення РФ виконувала бойові завдання у Донецькій та Луганській областях. Надала першу медичну допомогу 225 військовослужбовцям, завдяки чому вдалося врятувати багато життів бойових побратимів. санітарний інструктор евакуаційного відділення медичної роти окремої механізованої бригади, молодший сержант Наталія Возинська . З початку квітня вона проводить евакуацію середніх та важких хворих, виконує якісне надання невідкладної, першої медичної та долікарської допомоги.

. З початку квітня вона проводить евакуацію середніх та важких хворих, виконує якісне надання невідкладної, першої медичної та долікарської допомоги. старший лейтенант Олександр Гапонов . Він очолював контрнаступ біля населених пунктів Білогорівка та Григорівка на Луганщині. Завдяки його діям сили загальновійськового резерву зуміли стабілізувати обстановку та відбити втрачені рубежі.

. Він очолював контрнаступ біля населених пунктів Білогорівка та Григорівка на Луганщині. Завдяки його діям сили загальновійськового резерву зуміли стабілізувати обстановку та відбити втрачені рубежі. молодший сержант Володимир Онятицький . Під час оборони населених пунктів на Донеччині зі своїм розрахунком знищив диверсійно-розвідувальну групу противника та унеможливив прохід рашистів через міст в Авдіївці. Онятицький успішно використовує авіарозвідку, що дає змогу завжди завчасно помічати противника та знешкоджувати техніку з повітря.

. Під час оборони населених пунктів на Донеччині зі своїм розрахунком знищив диверсійно-розвідувальну групу противника та унеможливив прохід рашистів через міст в Авдіївці. Онятицький успішно використовує авіарозвідку, що дає змогу завжди завчасно помічати противника та знешкоджувати техніку з повітря. командир авіаційної ескадрильї Повітряних сил ЗСУ, підполковник Євген Соловйов . Він виконав 78 бойових вильотів з метою ураження живої сили та техніки окупантів, пунктів управління, логістичних центрів. Завдяки діям Соловйова у складі екіпажу літаків СУ-24М було знищено значну кількість живої сили й техніки противника.

. Він виконав 78 бойових вильотів з метою ураження живої сили та техніки окупантів, пунктів управління, логістичних центрів. Завдяки діям Соловйова у складі екіпажу літаків СУ-24М було знищено значну кількість живої сили й техніки противника. лейтенант Євген Юрчак. Десантно-штурмова рота під його командуванням відбила наступ ворога на Харківщині та закріпилася на звільнених рубежах.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Відзнаки "За мужність та відвагу" вручили:

95-й окремій десантно-штурмовій бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ,

80-й окремій десантно-штурмовій бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ,

25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ,

503-му окремому батальйону морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ,

8-му полку оперативного призначення імені Івана Богуна Національної гвардії,

4-й бригаді оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії,

3-й бригаді оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії,

15-му Слов’янському полку Національної гвардії,

1-му прикордонному загону Державної прикордонної служби,

23-му загону морської охорони Державної прикордонної служби.

Також Президент присвоїв військовим частинам почесні найменування:

138-й радіотехнічній бригаді Повітряних сил ЗСУ присвоєно почесне найменування "Наддніпрянська",

156-му зенітному ракетному полку Повітряних сил ЗСУ – почесне найменування "імені Максима Кривоноса",

11-му зенітному ракетному полку Повітряних сил Збройних Сил України – почесне найменування "Шепетівський".

Бойові прапори отримали командири:

4-ї окремої танкової бригади Сухопутних військ ЗСУ,

46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ,

118-ї окремої бригади територіальної оборони Сил територіальної оборони,

120-ї окремої бригади територіальної оборони Сил територіальної оборони,

129-ї окремої бригади територіальної оборони Сил територіальної оборони.

Бойові прапори зі стрічкою з почесним найменуванням вручили командирам:

3-ї окремої танкової бригади Сухопутних військ ЗСУ, якій присвоєно почесне найменування "Залізна",

110-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ, яка отримала найменування "імені генерал-хорунжого Марка Безручка".

Фото: ОПУ

Нагадаємо, у День захисників і захисниць України Президент відвідав військовий госпіталь. Тут він нагородив поранених захисників і медперсонал.