У День захисників і захисниць України Президент України Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Зеленський побував у реанімаційному та травматологічному відділеннях, ознайомився з перебігом лікування та одужання бійців і характером їхніх травм.
Також Президент поспілкувався з пораненими і вручив їм державні нагороди.
"Дякую за службу. Бажаю вам якнайшвидшого одужання. Щиро дякую від нас усіх за захист держави", – зазначив Зеленський.
Крім цього, нагороди отримав медичний персонал військового шпиталю.
Як зазначили в пресслужбі Офісу Президента, від початку повномасштабного вторгнення Росії у цьому госпіталі створено дієву систему евакуації поранених на відповідне лікування. Медзаклад надає високоспеціалізовану допомогу пораненим, травмованим і хворим військовослужбовцям, з яких понад 60% відновилися та повернулися до бойових підрозділів.
Крім цього, госпіталь постійно допомагає українським військовим, визволеним з полону. Тут налагодили дієву систему психологічної реабілітації.
Нагадаємо, Міноборони і громада Львова нагородили волонтерів, яких поліція звинувачувала в незаконному продажу гуманітарної допомоги.