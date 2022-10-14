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Зеленський відвідав військовий госпіталь, де нагородив поранених захисників і медперсонал

Президент побував у реанімаційному та травматологічному відділеннях, ознайомився з перебігом лікування та одужання бійців і характером їхніх травм.

Зеленський відвідав військовий госпіталь, де нагородив поранених захисників і медперсонал
Фото: ОПУ

У День захисників і захисниць України Президент України Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський побував у реанімаційному та травматологічному відділеннях, ознайомився з перебігом лікування та одужання бійців і характером їхніх травм.

Також Президент поспілкувався  з пораненими і вручив їм державні нагороди.

"Дякую за службу. Бажаю вам якнайшвидшого одужання. Щиро дякую від нас усіх за захист держави", – зазначив Зеленський.

Крім цього, нагороди отримав медичний персонал військового шпиталю.

Як зазначили в пресслужбі Офісу Президента, від початку повномасштабного вторгнення Росії у цьому госпіталі створено дієву систему евакуації поранених на відповідне лікування. Медзаклад надає високоспеціалізовану допомогу пораненим, травмованим і хворим військовослужбовцям, з яких понад 60% відновилися та повернулися до бойових підрозділів.

Крім цього, госпіталь постійно допомагає українським військовим, визволеним з полону. Тут налагодили дієву систему психологічної реабілітації.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Нагадаємо, Міноборони і громада Львова нагородили волонтерів, яких поліція звинувачувала в незаконному продажу гуманітарної допомоги.

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