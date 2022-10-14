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Нардепка отримала підозру від НАБУ за недостовірні відомості в е-декларації

Не внесла інформацію про оренду двох квартир у Києві, частку в нежитловому приміщенні у Харкові та авто.

Нардепка отримала підозру від НАБУ за недостовірні відомості в е-декларації

Сьогодні Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру народній депутатці у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації.

Про це йдеться на сайті НАБУ.

Депутатка не задекларувала понад 4,4 млн грн.

"Слідство встановило, що народна обраниця не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автівки. Сукупна вартість цього майна, яке мала, але не відобразила в декларації нардепка, перевищує 4,4 млн грн", - йдеться в повідомленні пресслужби бюро.

Ці факти спершу перевірили в Національному агентстві із питань запобігання корупції, а тоді передали в НАБУ. Дії депутатки кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Підозру підписав очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, раніше НАЗК склало адміністративні протоколи стосовно Романа Мулика, Миколи Тищенка та Олексія Кузнєцова через зазначення ними недостовірних відомостей у декларації на загальну суму понад 2,5 мільйона гривень.

НАБУ і САП скерували до суду справу народного депутата України VIII та IX скликань Сергія Шахова за обвинуваченням у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік.

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